Вторник, 11 июня 2019

Международная организация “Репортеры без границ”, приветствуя освобождение корреспондента “Медузы” Ивана Голунова, напоминает, что еще как минимум шестеро журналистов остаются за решеткой в России по сфабрикованным делам.

Корреспондент “Кавказского узла” Жалауди Гериев только что отбыл трехлетний срок по сфабрикованному делу о наркотиках. “Репортеры без границ” отмечают, что фабрикация подобных дел – обычная практика полиции по всей России.

Парижский корреспондент агентства “Укринформ” Роман Сущенко приговорен в России к 12 годам строгого режима по “шпионскому” делу, напоминают правозащитники.

“Репортеры без границ” выразили поддержку корреспонденту “Граней” в Крыму Ремзи Бекирову, схваченному в марте. Крымскотатарскому журналисту грозит пожизненный срок по “террористической” статье. В заявлении РБГ отмечается, что Бекиров освещал репрессии против крымских татар и украинских активистов в аннексированном Крыму.

Еще один крымский журналист, редактор оппозиционной “Твоей газеты” из Алушты Алексей Назимов, был арестован в октябре 2016 года и приговорен к 4 годам 7 месяцам колонии по делу о вымогательстве у местных функционеров “Единой России”. Приговор по аналогичному обвинению вынесут 17 июня бывшему главному редактору калининградской газеты “Новые колеса” Игорю Рудникову, ему грозит до 10 лет колонии. Главреда сайта “БлогСочи” Александра Валова в декабре приговорили к 6 годам общего режима по сфабрикованному делу о вымогательстве в крупном размере; сейчас его дело направлено на новое рассмотрение. Ростовский журналист Александр Толмачев получил 9 лет колонии той же статье. Во всех этих случаях потерпевшими выступали герои критических публикаций и журналистских расследований.

“Последние несколько дней показали, что журналистов можно вырвать из лап цензуры в России, если уровень поддержки и солидарности будет достаточно высок, – отметил Йоханн Бир, руководитель бюро “Репортеров без границ” по Восточной Европе и Центральной Азии. – Теперь пришло время вступиться за остальных журналистов, незаконно удерживаемых в России. Я, мы – Игорь Рудников, Ремзи Бекиров, Алексей Назимов, Роман Сущенко, Александр Толмачев и Александр Валов”.