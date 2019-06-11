Вторник, 11 июня 2019

Задача нотариальной системы нашего государства — защита интересов граждан и юридических лиц при заключении различных сделок. Деятельность нотариусов строго регламентирована и подчиняется нормам законодательства.

Услуги, оказываемые нотариусами http://www.notarius-falkova.ru/notarialnyie_deystviya, очень многообразны. Одной из самых востребованных можно считать удостоверение доверенностей. Доверенностью называется документ, в соответствии с которым одно лицо уполномочивает другое, совершить определенные действия от его имени. Нотариус удостоверяет три вида доверенностей: генеральные, разовые и специальные. Генеральная доверенность дает право доверенному лицу управлять и распоряжаться всем имуществом доверителя. При выдаче такой доверенности следует быть максимально осторожным, так как эти действия сопряжены с высоким риском. Разовая доверенность так же не пользуется большой популярностью, так как полномочия по ней крайне ограничены. Самой популярной является специальная доверенность. В ней четко прописывается, какие действия должно совершить доверенное лицо в интересах доверителя, например, оформить дом в собственность или приобрести автомобиль.

Достаточно часто нотариуса привлекают для удостоверения сделок. Речь идет о регистрации договоров купли-продажи, дарения, аренды. Конечно, законодательство допускает оформление этих договоров в простой письменной форме, однако, в таком случае сделка легко может быть оспорена в суде. После нотариального подтверждения доказать нелегитимность сделки практически невозможно.

Не обойтись без нотариуса и при составлении завещаний. Без удостоверения этого юриста волеизъявление завещателя будет считаться недействительным и наследование будет осуществляться по закону. По правилам, завещание должно быть составлено в присутствии юриста и написано лично рукой завещателя. Составляется этот документ в двух экземплярах. На каждом указывается место и время составления завещания. После этого нотариус ставит свою подпись и печать. Один экземпляр остается у нотариуса, а второй остается у завещателя. Примечательно, что при составлении завещания не требуется подтверждать свое право собственности на завещаемое имущество. Достаточно просто его перечислить. Документы впоследствии понадобятся наследникам.

За свои услуги нотариус взимает определённую плату. Она может быть фиксированной или составлять определенный процент от суммы сделки.