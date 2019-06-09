Воскресенье, 9 июня 2019

На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, закончившего отбывать 20-суточный арест, составляют новый протокол по “митинговой” статье КоАП – на этот раз за акцию 9 сентября прошлого года против пенсионной реформы в Петербурге. Об этом сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Волкова должны были в 6 утра освободить из спецприемника, но вместо этого его отвезли в ОП “Тверской”. Там политику вменили часть 3 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором публичной акции порядка ее проведения, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости территории). Волкову грозит арест на срок до 15 суток, от 30 до 50 тысяч рублей штрафа или до 100 часов обязательных работ.

“Минут через 10 Леонида повезут в Тверской районный суд”, – пишет Жданов.

По словам Жданова, в материалах дела “еще 8 городов за то же 9 сентября”. “И полицейские прямо говорят, что остальные города тоже в ход пойдут”, – отметил глава ФБК. “Таким образом он под арестом может находиться до 9 сентября 2019 года, когда истечет срок давности привлечения к административной ответственности”, – объяснил Жданов.

22 мая судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Волкова за трансляцию 9 сентября прошлого года московской акции против пенсионной реформы. Его объявили виновным по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу).

27 мая на Волкова составили протокол по статье о “неуважении к власти” (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Поводом к преследованию Волкова стало то, что он 23 апреля разместил твит c видеозаписью оглашения постановления по делу первого человека, осужденного за “неуважение к власти”, – жителя Новгородской области Юрия Картыжева, разместившего во “Вконтакте” два поста о “сказочном долбоебе” Путине. Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей.

4 июня Тверской райсуд столицы вернул дело Волкова о “неуважении к власти” в полицию.