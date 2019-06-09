Воскресенье, 9 июня 2019

В аннексированном Крыму российские силовики в понедельник утром провели обыски в нескольких районах, сообщает “Крымская солидарность”. Задержаны 8 человек.

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя в тот же день отправил под арест до 5 августа по “террористической статье” Ризу Омерова, его отца Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова и Айдера Джеппарова. Во вторник пройдут суды об аресте Ленура Халилова, Руслана Месутова, Эльдара Кантимирова и Руслана Нагаева.

Эскендер Сулейманов – житель села Строгановка Симферопольского района, брат Руслана Сулейманова, фигуранта девятого крымского дела “Хизб ут-тахрир”. Обыск проводил следователь Сергей Махнев – руководитель следственной группы по этому делу. Как сообщают “Крым. Реалии”, в ходе обыска у произошел конфликт между силовиками и матерью подозреваемого Зерой Сулеймановой, в ходе которого один из визитеров угрожал ей оружием. “Я начала их проклинать. Вырывается один, вытащил пистолет, наставил на меня. Говорю, стреляй, у меня одного уже забрали, второго забирают”, – рассказала Сулейманова. По словам родителей, Эскендера сразу же скрутили и положили на пол. Мобильные телефоны забрали, звонить адвокату не разрешили. Сулеймановой в ходе обыска стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

В Алуште силовики провели обыск у Кантимирова, после чего его увезли в село Заречное Симферопольского района по месту регистрации, где также прошел обыск. Ему вменили часть 2 статьи 205.5 УК России (участие в террористической организации; от 10 до 20 лет колонии). После обыска в Заречном Кантимирова увезли.

Обыски также проходили в селе Каменка Симферопольского район, в селе Малый Маяк Алуштинского района у Месутова, у Омеровых в Белогорске, в селе Изобильное в пригороде Алушты у председателя религиозной общины “Алушта” Халилова.

Ризу Омерова силовики увезли в УФСБ в Симферополе, сообщает крымскотатарская активистка Лутфие Зудиева. У жены Омерова начались преждевременные роды на 7-м месяце. Ее доставили сначала в белогорскую больницу, а оттуда – в перинатальный центр в Симферополе. У Омеровых трое детей.

Энвера Омерова задержали накануне на посту ДПС на Крымском мосту по дороге на суд по симферопольскому делу “Хизб ут-тахрир”. Сотрудник ФСБ сказал его дочери Фатме Исмаиловой, что увезет отца в УМВД по Керчи. Там дочь Омерова его не нашла.

Между тем в понедельник прокурор в судебных прениях по симферопольсокому делу “Хизб ут-тахрир” в Северо-Кавказском окружном суде в Ростове-на-Дону запросил для фигурантов сроки от 11 до 17 лет колонии: Теймуру Абдуллаеву – 17 лет, Рустему Исмаилову – 13 лет, Айдеру Салединову – 12 лет, Узеиру Абдуллаеву – 12 лет, Эмилю Джемаденову – 11 лет.

Оккупанты захватывают крымского татарина Ризу Омерова. Посмотрите в конце прощание с женой. В кино такого не увидите. После прощания у нее начались преждевременные роды на 7-м месяце. https://t.co/safUgYFPHb pic.twitter.com/ZJK7bOnyAg

— Грани.Ру (@GraniTweet) 10 июня 2019 г.

В селе Малореченское в пригороде Алушты силовики задержали местного жителя Руслана Нагаева. Ему вменяется та же часть 2 статьи 205.5 российского УК. По версии следствия, он входил в “Алуштинскую ячейку” “Хизб ут-тахрир”, организатором которой следствие считает Халипова. Как можно предположить, в свою очередь Халипову инкриминирована часть 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации; от 15 до 20 лет колонии или пожизненное заключение).

В Белогорске прошел обыск у Джеппарова, после чего его доставили в Симферополь в УФСБ.

Матери Месутова в ходе обыска стадо плохо, ей вызвали скорую.

В крымском управлении ФСБ заявили, что провели обыски в Симферопольском районе Крыма, Белогорске и Алуште – якобы по местам проживания трех “организаторов” и пяти “участников” “ячейки” “Хизб ут-тахрир”. “Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения”, – добавили в ФСБ. Возбуждены дела по частям 1 и 2 статьи 205.5 УК России.