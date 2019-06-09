Воскресенье, 9 июня 2019

В Москве неизвестный ночью пробрался в здание на Берсеневской набережной и разгромил редакцию издания “Сноб”, сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на источник в редакции.

На сайте издания уточняется, что неизвестный разбил стеклянную дверь и затем целенаправленно сломал системные блоки и мониторы iMac. По данным “Сноба”, погромщик специально шел в кабинет главного редактора Ксении Чудиновой.

Затем, сообщает “Сноб”, преступник спустился этажом ниже и разгромил офис “сторонней компании”.

“Сноб” опубликовал видеозапись с погромщиком.

Как пишет в телеграм-канале издания главный редактор “Сноба” Ксения Чудинова, в помещении редакции с 9 утра работает криминалист. Сейчас следователи ищут отпечатки пальцев и просматривают видео с камер наблюдения.

“Телеканал “Дождь” приютил пятерых сотрудников “Сноба” – огромное им за это спасибо! – написала Чудинова. – По всей видимости, после того, как мы увидим, что с нами произошло, мы будем просить о помощи с техникой. Мы маленькое нишевое издание, и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом”.