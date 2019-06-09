Воскресенье, 9 июня 2019

Судья Тверского райсуда Москвы Ольга Затомская (Боровкова) арестовала на 15 суток соратника Алексея Навального Леонида Волкова по обвинению в трансляции 9 сентября митинга против пенсионной реформы в Петербурге, сообщает “Медиазона”.

В понедельник Волков закончил отбывать 20-суточный арест за трансляцию московского митинга 9 сентября. Речь идет об одной и той же трансляции всероссийской протестной акции.

Волков признан виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором публичной акции порядка ее проведения, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости территории).

Волков и его защитник Вячеслав Гимади настаивали, что КоАП нельзя применять экстерриториально, а Волков находился в Вильнюсе. Кроме того, указывали они, митинг в Петербурге был согласован, а возможности отозвать согласование, о чем говорилось в письме, направленном его организаторам Смольным, у городской администрации по закону не было.

Второму защитнику Волкова, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову, Затомская выступить не позволила, поскольку он стоял не лицом к ней, а вполоборота к слушателям.

“Не согласен я примерно со всем. Это не протокол, а юмористический документ, – сказал Волков. – Я насчитал восемь пунктов, с которыми я не согласен. 20 суток назад ровно за эту youtube-трансляцию решением Симоновского суда я был привлечен к ответственности и отсидел 20 суток. Логика составлявшего протокол лица состоит в том, что это были разные митинги. Это спорная логика, потому что мероприятие было одно – общероссийский митинг против пенсионной реформы. Но тут есть относительно чего спорить. Относительно чего нельзя спорить, так это то, что моя трансляция была одна. Судят меня за трансляцию, за одни и те же фразы. В протоколе указаны конкретные моменты времени – в Симоновском суде мы смотрели трансляцию”.

Волкова утром задержали во внутреннем дворе спецприемника и доставили в отдел полиции “Тверской”. Там на него составили новый протокол. Жданов сообщал, что в материалах дела упоминаются “еще 8 городов за то же 9 сентября”. “И полицейские прямо говорят, что остальные города тоже в ход пойдут”, – отметил он. “Таким образом он под арестом может находиться до 9 сентября 2019 года, когда истечет срок давности привлечения к административной ответственности”, – объяснил Жданов.

22 мая судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Волкова за трансляцию московского митинга. Его объявили виновным по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу).

27 мая на Волкова составили протокол по статье о “неуважении к власти” (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Поводом к преследованию Волкова стало то, что он 23 апреля разместил твит c видеозаписью оглашения постановления по делу первого человека, осужденного за “неуважение к власти”, – жителя Новгородской области Юрия Картыжева, разместившего во “Вконтакте” два поста о “сказочном долбоебе” Путине. Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей.

4 июня Тверской райсуд столицы вернул дело Волкова о “неуважении к власти” в полицию.