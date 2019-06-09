Воскресенье, 9 июня 2019

Председатель чеченского отделения “Мемориала” Оюб Титиев, осужденный к 4 годам колонии-поселения по сфабрикованному делу о хранении марихуаны, выйдет на свободу условно-досрочно. Как сообщает “Мемориал” в своем телеграм-канале, судья Шалинского городского суда Чечни Ась-Салял Кульчиев на выездном заседании в аргунской колонии удовлетворил ходатайство защиты Титиева об УДО. Постановление вступит в силу через 10 дней.

Поддержать Титиева в Аргун приехали его коллеги, а также бывший политзаключенный, корреспондент “Кавказского узла” Жалауди Гериев, который был также осужден по сфабрикованному делу о наркотиках и вышел на свободу 30 апреля.

Интересы Титиева представляют адвокаты Петр Заикин и Марина Дубровина. Ходатайство об УДО они подали 15 мая. Титиев получил право на УДО 9 мая, по отбытии трети срока с учетом времени, проведенного в СИЗО.

В ходатайстве говорилось, что Титиев не совершал дисциплинарных проступков за время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях. Отмечалось, что у Титиева есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы.

“Титиев О.С. не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания, так как он осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина нашей страны”, – написал Заикин в ходатайстве.

Титиев не признал вину, однако отказался обжаловать приговор, чтобы иметь возможность просить об УДО уже в мае. Он объяснил, что ему необходимо быть на свободе, чтобы поддерживать семью и вернуться к правозащитной работе. Политзек отметил, что в современных чеченских и российских реалиях оправдательный приговор ему был заведомо исключен, а потому срок, назначенный ему судом, – “максимально возможный способ признания моей невиновности”.

Приговор, вынесенный 18 марта судьей Шалинского горсуда Мадиной Зайнетдиновой, вступил в силу 1 апреля.

Зайнетдинова в приговоре применила к Титиеву часть 6 статьи 15 УК, изменив категорию вмененного правозащитнику преступления с тяжкого на средней тяжести.

По итогам процесса, занявшего около 40 заседаний, 61-летний житель Курчалоя Титиев был объявлен виновным по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта). Согласно фабуле дела, правозащитник “в не установленные в ходе следствия место и время” и “при неустановленных обстоятельствах” приобрел для личного употребления марихуану и хранил ее в своей машине “Лада Калина”. Заявляется, что сверток весом 206,9 грамма лежал под передним пассажирским сиденьем машины, а еще 0,94 грамма – на резиновом коврике. Титиев был задержан 9 января прошлого года и с тех пор остается в заключении.

В прениях сторон прокурор Курчалоевского района Джабраил Ахматов и чиновница региональной прокуратуры Милана Байтаева требовали для правозащитника 4 года общего режима со штрафом 100 тысяч рублей.

Адвокаты Заикин, а также Марина Дубровина и Илья Новиков настаивали на оправдательном приговоре. Они отмечали, что Титиева преследуют за его правозащитную деятельность. В 2017 – начале 2018 года, вплоть до задержания, правозащитник расследовал массовый расстрел жителей региона кадыровцами.

Сам политзек указывал, что наркотики в его машину подбросили при досмотре двое кадыровцев из курчалоевского ОМВД. Ранее сообщалось, что это оперативники угрозыска Андрей Манджиков и Эми Магомадов, однако из последнего слова Титиева следует, что подброс совершили полицейские из группы быстрого реагирования, а Манджиков и Магомадов участвовали в фабрикации дела уже на следующем этапе.

“Этот процесс побил рекорд по лицемерию и цинизму”, – заметил политзек в последнем слове. Он призвал европейских правозащитников посодействовать введению санкций против лиц, причастных к его преследованию.

Судья Зайнетдинова дважды по ходатайствам прокурора Ахматова закрывала процесс от публики и прессы для допросов полицейских оперативников. Ахматов ссылался на то, что личные данные силовиков будто бы составляют государственную тайну и потому не могут быть разглашены.

Ключевым свидетелем обвинения считался разнорабочий Амади Басханов. Он единственный, кто заявлял, что видел Титиева курящим марихуану. При этом на следствии опознать политзека свидетель не сумел, из-за чего протокол опознания был сфальсифицирован. 13 сентября на допросе в суде Басханов вел себя так, как будто сам находился под действием наркотиков. Этого свидетеля дважды – в 2015 и 2016 годах – судили в Чечне по 228-й статье, однако ни в первый, ни во второй раз он не получил реального срока. Адвокаты Титиева отметили, что для Чечни такие приговоры нехарактерны – обычно по “наркотическим” статьям в регионе дают не меньше 4 лет колонии. Исходя из этого защита заключила, что Басханова привлекли для оговора Титиева, пообещав освобождение от уголовной ответственности.

Однако судья Зайнетдинова в приговоре назвала показания Басханова не относящимися к делу. Она отметила, что правозащитнику вменяется не употребление, а хранение марихуаны.

29 января адвокаты Титиева потребовали исключить из материалов дела основное “вещественное доказательство” – полиэтиленовый пакет с марихуаной. Указывалось, что следователь нарушил базовые правила обращения с вещдоками – из материалов дела следует, что после изъятия пакет вскрывали.

Кроме того, при “обнаружении” пакета в машине Титиева скотча не было, а во время исследования, якобы проводившегося в тот же день, 9 января 2018-го, он уже появился. Сам Титиев сообщал, что этот скотч уже на другой день, 10-го числа, обматывали ему вокруг головы и срывали вместе с волосами. “Есть все основания полагать, что исследование от 9 января было написано задним числом под нужды следствия”, – отмечала адвокат Дубровина.

Тем не менее судья Зайнетдинова отказалась исключить “вещдок” из дела.

8 октября прошлого года представитель “Мемориала” получил в Страсбурге присужденную Титиеву премию Вацлава Гавела. Она вручается за гражданское мужество и выдающиеся достижения в защите прав человека.