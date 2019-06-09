Воскресенье, 9 июня 2019

В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста “Медузы” Ивана Голунова до 20 июня – даты прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом изданию “Проект” рассказали два неназванных чиновника АП и околокремлевский источник.

По данным “Проекта”, МВД не предоставило доказательств вины Голунова. В этой ситуации глава кремлевской администрации Антон Вайно лично “согласовывал” решение суда отправить журналиста под домашний арест, а не в СИЗО. Первый замглавы АП Алексей Громов, по информации “Проекта”, разрешил государственным СМИ публично поддерживать Голунова.

В понедельник ведущие Первого канала и “России 1″ потребовали справедливого разбирательства по делу Голунова.

Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки, сообщил ТАССу в понедельник вечером один из адвокатов журналиста Сергей Бадамшин.

В понедельник вечером депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в твиттере, что после его обращения прокуратура передала дело Голунова из МВД в Следственный комитет. В СКР эту информацию не подтвердили; адвокатам Голунова об этом тоже ничего не известно.

Изначально дело расследовало УВД по Западному административному округу Москвы. В субботу вечером стало известно, что дело передано в главное следственное управление МВД по Москве.

В понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о преследовании Голунова, сказал, что Кремль внимательно следит за этим резонансным делом, но не будет его комментировать.

Против журналиста-расследователя сфабриковано дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт “г” части 4 статьи 228.1 УК). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Группа журналистов и гражданских активистов собирается провести 12 июня в центре Москвы марш в поддержку Голунова. “Мы выходим мирно, в руках мы будем нести газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому мы не будем согласовывать наш марш”, – заявляют организаторы.

Либертарианская партия и Профсоюз журналистов подали в столичную мэрию заявку на митинг 23 июня “За свободу Ивана Голунова” на проспекте Сахарова. Попытки властей Москвы препятствовать проведению митинга организаторы будут расценивать “как признание в политической заинтересованности в исходе дела Голунова с их стороны”, говорится в заявлении либертарианцев и Профсоюза журналистов. В тот же день планируются акции в Петербурге и Хабаровске.