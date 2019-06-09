Воскресенье, 9 июня 2019

Судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Аверченко приговорила к 11 годам строгого режима бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера, сообщает ТАСС.

Гайзер оштрафован на 160 миллионов рублей.

По данным РБК, экс-чиновник признан виновным в мошенничестве (статья 159 УК), но оправдан по части 3 статьи 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения) – судя по карточке дела на сайте суда, Гайзеру вменялось три эпизода по статье о преступном сообществе (других обвинений там не указано). Кроме того, Гайзер полностью оправдан по одному эпизоду получения взятки.

13 других фигурантов дела Гайзера приговорены к срокам заключения от 5 лет условно до 11 лет строгого режима. В частности, бывший зам Гайзера Алексей Чернов получил 9 лет строгого режима со штрафом в 160 миллионов рублей, экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель приговорен к шести годам общего режима со штрафом в полмиллиона рублей, бывший сенатор Владимир Торлопов приговорен к шести с половиной годам общего режима с таким же штрафом. Чернов оправдан по одному эпизоду хищения, Ковзель – по обвинению в получении взятки. Обвиняемый Лев Ливензон полностью оправдан, его освободили в зале суд.

В марте прокурор попросил приговорить Гайзера к 21 году строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей, запретом занимать должности на госслужбе в течение пяти лет и двухлетним ограничением свободы после освобождения.

Гайзер был арестован в сентябре 2015 года по обвинению в создании преступного сообщества, пытавшегося завладеть госимуществом. После этого Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия.

По версии следствия, преступное сообщество с 2006 года нанесло ущерб бюджету на 4,5 миллиарда рублей. Обвиняемые “совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения”, поясняют в СКР. Всего по делу проходят 19 человек, главой и организатором сообщества обвинение считает бывшего гендиректора компании “Ренова” Александра Зарубина, который покинул Россию.