Суббота, 8 июня 2019

(Орфография и пунктуация сохранены. – Ред.)

Сегодня в моей больнице выдался горячий денёк. Толпы журналистов, вал звонков… Почему? Скорая помощь привезла из СИЗО (на самом деле из полиции. – Ред.) журналиста Ивана Голунова, задержанного двумя днями ранее по обвинению в связи с наркотиками… Теперь личное мнение: мы не знаем природу этих ссадин и синяков. Как его задерживали, что этому предшествовало. Но если предположить, что если Голунов говорит правду, то милиционера надо судить за Измену Родины. Так подставить всех?!! При том что Голунов, как журналист у меня лично симпатий точно не вызывает (я, как известно, человек весьма консервативный , ещё из СССР).

И ещё: в четверг нам привезли Такжика с травмой груди. Надорвана аорта. Мы не колеблясь решили поставить за счёт больницы ему протез аорты (он иностранец, денег нет, а протез стоит 600 тыс руб). Тот случай когда на кону жизнь, какие деньги. Но поставить технически оказалось невозможно. А вот перевести его в другую больницу к кардиохирургам мы не смогли – формально он иностранец и раз сразу не умер (мы его все-таки стабилизировали), то подлежит операции у себя на Родине. То есть в Такжикистане. Где ни возможностей ни средств – не Германия и не Россия. То есть такжику подписали смерть. И никому до него дела нет! Мы его «пристроим». Мой зам по хирургии нашёл добрых православных людей, которые оплатят такжику-мусульманину (которого ни разу и не видели) операцию, просто потому что он человек и тоже хочет жить. Поо Голунова шум на весь мир, а рядом, этажом выше- никому не нужный маленький человек. Вот что Бог о нас думает, наблюдая сверху?

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