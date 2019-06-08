Суббота, 8 июня 2019

Конституционный суд Молдавии в воскресенье сместил президента Игоря Додона и временно передал премьеру Павлу Филипу полномочия главы государства, сообщает Point.md. Решение КС принято по запросу группы депутатов в связи с отказом Додона распустить парламент. Его обвинили в “преднамеренном отказе выполнить свое конституционное обязательство”.

Филип несколько часов спустя в прямом эфире подписал указ о роспуске парламента. Выборы он назначил на 6 сентября. “Самым демократическим инструментом по выходу из политического кризиса являются досрочные выборы”, – сказал Филип. По его словам, КС констатировал, что парламент не сумел сформировать правительство в отведенный трехмесячный срок после февральских выборов.

Социалисты Додона сформировали коалицию с проевропейским блоком Acum и договорились совместно выступить против Демократической партии Молдавии (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка, контролировавшей прежний состав парламента и правительства. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный. Новое правительство возглавила Майя Санду, лидер Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

7 июня КС обязал Додона распустить парламент, но тот отказался.

В субботу депутаты заявили, что КС захвачен Плахотнюком и все его решения нелегитимны. Декларацию “Об осуждении попытки узурпации власти Демократической партией и ее лидером Владимиром Плахотнюком через Конституционный суд” поддержал 61 депутат из 101. На февральских выборах социалисты получили 35 мест, ДПМ – 30, блок Acum – 26.

Додон призвал к мирным протестам и попросил мировое сообщество вмешаться. “Как мы видим, Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству, – написал он в Фейсбуке. – И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока. В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты”.

Андрей Нэстасе, назначенный главой МВД в кабинете Санду, призвал правоохранительные органы не подчиняться прежнему правительству. По словам Нэстасе, полицейские в личных беседах заверили его, что останутся верны присяге и будут служить народу.