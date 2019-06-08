Суббота, 8 июня 2019

Причиной преследования корреспондента “Медузы” Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает “Проект”.

Голунов готовил расследование, в котором фигурировали глава управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев. Эту версию косвенно подтвердили источник “Проекта” в одной из силовых структур и собеседник, близкий к Кремлю.

Как отмечает издание, Голунов, задержанный в Центральном административном округе Москвы, был доставлен в управление МВД по Западному округу. Именно в ЗАО “сосредоточены бизнес-проекты и связи интересантов дела, там же находится и Троекуровское кладбище, которым интересовался Голунов”, пишет “Проект”.

На субботнем заседании суда по мере пресечения сам Голунов связал свое дело с расследованиями о столичном рынке ритуальных услуг. По его словам, “есть сведения о связях с этим бизнесом силовиков из УФСБ по Москве и области”. Голунов добавил, что получал угрозы в связи с расследованием. Первый большой материал о московском похоронном бизнесе “Медуза” выпустила в августе прошлого года.

Руководство “Медузы” заявило, что ему известен заказчик дела Голунова. “Чем больше проходит времени с момента его задержания, тем точнее мы понимаем, кто именно мог организовать силовую операцию против него, – пишет главный редактор “Медузы” Иван Колпаков. – На протяжении как минимум 13 последних месяцев Иван Голунов получал угрозы от героев еще не вышедшего текста. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст своему редактору Алексею Ковалеву”.

Колпаков не стал раскрывать тему материала и называть имена возможных организаторов преследования Голунова. “Что точно могу сказать – речь идет НЕ о московской мэрии”, – говорится в обращении главреда. Он пообещал завершить расследование совместно с коллегами из других изданий и опубликовать текст на разных площадках, включая зарубежные медиа.

Между тем на Петровке у здания ГУВД Москвы в воскресенье продолжились одиночные пикеты в поддержку Голунова.

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Решением Никулинского райсуда в субботу журналист был отправлен под домашний арест. Ему грозит от 10 до 20 лет по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.