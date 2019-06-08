Суббота, 8 июня 2019

Группа жителей города Киселевска Кемеровской области, в основном многодетные матери, записали видеообращение к премьр-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттеришу с просьбой спасти их от экологической катастрофы. Видео и текст обращения помещены на сайте “Новости Киселевска”.

“На сегодняшний день в России, в частности в Кузбассе, сложились невыносимые условия для жизни”, – говорится в обращении. Разработки угля ведутся открытым способом прямо в черте города с 90-тысячным населением, указывают киселевчане. “Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли”, – заявили жители города. По их словам, в некоторых районах города невозможно найти чистую воду, а земля уже несколько лет не дает урожая.

Авторы обращения подчеркивают, что ни владельцы угольных предприятий, ни власти не хотят им помочь. При этом в Киселевске невозможно продать жилье, чтобы на вырученные деньги переехать в другой регион. Основная часть населения города живет за чертой бедности.

“Практически в каждой семье есть либо уже умершие, либо болеющие раком в данный момент. Осознание высокого риска заболеть онкологией при отсутствии возможности покинуть данную территорию приводит к тому, что мы фактически чувствуем себя загнанными в угол, живем в постоянной депрессии”, – говорится в обращении.

Жители Киселевска напоминают о 42-й статье российской Конституции, гарантирующей право на благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба от экологических бедствий. Власти Кубзасса нарушают также 31-ю статью Конституции о свободе собраний, указывают авторы обращения: на недавней пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что митинги и голодовки в регионе недопустимы.

Киселевчане просят канадские власти предоставить им статус беженца в связи с дискриминацией по социальному признаку. “Достопочтенный Джастин Трюдо, все мы работящие люди. Мы можем и умеем работать… Мы можем стать полезными для Канады, так как в России о нас просто забыли и мы чувствуем себя здесь лишними, никому не нужными людьми”, – говорится в обращении.

Жители Киселевска просят Гуттериша “рассказать о проблемах Кузбасса представителям России” в ООН. “Может, так настоящая правда дойдет до Владимира Путина. Может, так мы наконец достучимся до нашего президента и он спасет не только наш город, но и всю область”, – добавляют они.

“Мы не можем сказать, почему президент игнорирует проблему целой области, игнорирует тот факт, что наши города больше стали похожи на душегубки, нежели на населенные пункты. Наша страна помогает многим другим странам, таким как Сирия, Донецкая область, Луганская область. Наше правительство прощает другим странам огромные долги, а про своих жителей Кузбасса – как будто забыли”, – говорится в обращении.

Жители Кузбасса признаются, что им “сложно быть патриотами своей страны”. “У нас нет земли, которую мы можем считать своей”, – пишут они. “Может, Родина – это президент России и наша власть? Как можно быть патриотом того или тех, кто не замечает, как мы живем, чем мы дышим, что мы пьем”, – заключают авторы обращения.