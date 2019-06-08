Суббота, 8 июня 2019

В Кабардино-Балкарии по делу о наркотиках арестован руководитель черкесской общественной организации “Хабзэ” Мартин Кочесоко. Как сообщает “Кавказский узел”, 7 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль Кочесоко в Лескенском районе и при досмотре обнаружили пакет с наркотиками.

Вместе с Кочесоко были задержаны члены “Хабзэ” Мурат Шурдумов и Асланджери Дымов. Их отпустили после допроса.

По предварительным данным, Кочесоко отправлен в СИЗО Нальчика; ему вменяют хранение наркотиков. Официальной информации об уголовном деле нет. Неизвестно, какое наркотическое вещество и в каком количестве было якобы обнаружено у Кочесоко.

В офисе “Хабзэ” прошел обыск, изъята вся техника и электронные носители.

“Кочесоко задержали на пути домой, он был в гостях у родственников. Его машину остановили сотрудники полиции, досмотрели машину и обнаружили при досмотре пакет, и в пакете – какое-то наркотическое вещество”, – рассказал сооснователь “Хабзэ” Азамат Шорманов. По его словам, за 10 лет знакомства с Кочесоко “ни разу не было так, чтобы я мог подумать, что он употребляет или распространяет наркотики”.

В конце мая Кочесоко сообщал о попытках давления со стороны властей в связи с тем, что он провел в Нальчике круглый стол по проблемам федерализма. “К моим родителям пришел человек из администрации района, сказал, что его прислали сверху и что мне следует сбавить свою активность, – писал Кочесоко на сайте “Хабзэ”. – Этого человека я знаю лично. У него есть мои контакты, он мог просто позвонить мне, и мы бы с ним встретились. Для меня стало неожиданностью, что он выбрал такой путь. Поэтому хочу подчеркнуть: я действую в правовом поле, выступаю за соблюдение законности, Конституции. Я ни от кого не скрываюсь, нахожусь всегда в поле зрения”.

Как отметил Шорманов, в тот же период в местных провластных СМИ вышли публикации о том, что Кочесоко – агент США; еще одного черкесского активиста назвали агентом турецких спецслужб. “Ничего противозаконного мы не делаем. Все, чего мы добиваемся, прописано в Конституции – возможность изучения родного языка в регионах, закон о федерализме”, – подчеркнул активист.

Кочесоко резко критиковал законопроект о добровольном изучении родных языков. В сентябре прошлого года он участвовал в конном походе к 310-летию Канжальской битвы, который обернулся столкновениями с ОМОНом.