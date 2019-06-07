Пятница, 7 июня 2019

Иван Голунов в 71-й ГКБ. Фото: tvrain.ru

Журналиста “Медузы” Ивана Голунова в субботу вечером доставили в Никулинский суд для рассмотрения ходатайства следствия о его аресте. Прямую видеотрансляцию от суда ведет “МБХ медиа”. Друзья и коллеги Голунова хлопали и кричали “Свободу!”

Утром журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт “г” части 4 статьи 228.1 УК; от 10 до 20 лет).

В отделе полиции Голунову стало плохо, его отправили в 71-ю горбольницу на обследование. Как писал Чиков, вызванная бригада скорой помощи диагностировала у него сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер, однако следователь Евгений Машин в госпитализации отказал. Вторая бригада медиков также настаивала на экстренной госпитализации. Следователь заявил, что поедет в суд ходатайствовать о продлении задержания Голунова до 72 часов и лишь затем его отправят на обследование. В итоге МВД выпустило официальное сообщение об отправке Голунова в больницу.

Позже медики скорой сообщили Интерфаксу, что у Голунова гематома затылка, множественные ссадины груди спереди и сзади, ушиб 10-11-го ребер, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В больнице Голунова под конвоем водили по кабинетам, адвокатов к нему не допускали. После обследования его увели через черный ход больницы.

Главный врач 71-й горбольницы Александр Мясников сообщил РИА “Новости”, что у Голунова не выявлено серьезных травм. “Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале, – сказал врач. – Невропатолог тоже не нашел никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга. Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза”. По словам Мясникова, врачи из-за ссадины ввели Голунову лекарство против столбняка.

48-часовой срок фактического задержания Голунова истек в субботу днем; при этом в протоколе указано время 3:50 утра пятницы, когда полицейские позвонили коллеге Голунова Светлане Рейтер и сообщили о его задержании. По закону Голунова обязаны отпустить по истечении 48 часов, так как суд не продлил ему задержание и не избрал меру пресечения.

Следователь требовал от адвокатов Голунова Дмитрия Джулая и Ольги Динзе дать подписку о неразглашении, те отказались. “Полиция пытается заткнуть единственный источник информации о состоянии Голунова и о перманентных нарушениях его прав”, – пишет Чиков.

Ходатайство об аресте поступило в Никулинский суд в субботу днем. У суда с утра дежурили около 300 человек. Нескольких пикетчиков утром задержали. К вечеру группа поддержки увеличилась. Накануне сотни людей провели многочасовую серию одиночных пикетов у здания ГУВД на Петровке.

Фото Юрия Тимофеева

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Главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов и глава редсовета “Новой газеты” Дмитрий Муратов написали поручительства за Голунова в качестве зампредседателя ОП Москвы и члена общественного совета при МВД соответственно.

Голунову, задержанному в четверг днем, до утра пятницы не давали связаться со знакомыми и адвокатом, его более суток продержали в наручниках без еды и сна. Адвокат показал фото ссадин на спине Голунова – полицейские волокли его по лестнице и били по голове. В пятницу вечером Mash опубликован первое видео Голунова после задержания.

Голунов рассказал члену московской ОНК Когершын Сагиевой, что допросы, экспертизы и очные ставки закончились через 30 часов после задержания, затем еще 2 часа заняло медосвидетельствование.

В пятницу вечером полицейские согласились отложить дальнейшие следственные действия, чтобы Голунов мог поспать, и передать ему в ИВС еду от родных, сообщила член московской ОНК Ева Меркачева. Снять наручники с Голунова они, однако, отказались, сославшись на УПК. По словам Меркачевой, во время визита ОНК Голунову впервые после задержания разрешили покурить. На ночь журналиста поместили в отдельную камеру с видеонаблюдением.

В субботу утром брат Голунова сообщил “Медузе”, что в ИВС у него отказались принять передачу с едой. Журналист опасается, что в тюремную пищу ему могут подмешать наркотики.

В пятницу вечером, перед отправкой в изолятор, у Голунова взяли биологические образцы. “Иван под запись дал согласие на смывы на наркотики. Сотрудники должны сейчас их сделать”, – написала Меркачева. Джулай ранее сообщал, что полицейские отказывались брать у Голунова биообразцы. В сообщении ГУВД утверждается, что сразу после задержания Голунов “согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей”.

Московское ГУВД в пятницу вечером заявило, что помимо найденных в рюкзаке Голунова 4 граммов метилэфедрона в квартире у него обнаружен кокаин массой 5 грамм. При обыске якобы были изъяты “три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы”. Первоначально на сайте московского главка полиции были опубликованы фотографии пакетов с химикатами, якобы найденных при обыске. Несколько часов спустя в ГУВД признали, что в квартире Голунова сделана лишь одна из 9 фотографий – “остальные сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный”. Публикацию этих фото объяснили ошибкой сотрудника полицейского главка.

Коллеги, побывавшие в квартире Голунова после обыска, рассказали, что он проводился выборочно: силовики не стали проверять содержимое шкафов и полок, их также не заинтересовали лежавшие на антресолях мешки с сыпучим веществом (песком).

Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили.

Руководство “Медузы” уверено, что Голунову мстят за его журналистскую деятельность. В его невиновности убеждены сотни коллег, подписавших открытое письмо с требованием остановить расправу. С обращениями по делу Голунова выступили редакции нескольких СМИ и журналистские организации. Петицию в его защиту подписали полудню субботы более 20 тысяч человек. Пикеты за освобождение Голунова помимо Москвы прошли в Петербурге, Перми, Ярославле и других городах.

Голунов – один из ведущих российских журналистов-расследователей, автор громких публикаций о злоупотреблениях московской мэрии и РПЦ. Его последнее расследование было посвящено московским “черным кредиторам”. Голунов рассказывал также об устройстве рынка утилизации мусора в Москве, о недвижимости семьи вице-мэра Петра Бирюкова. Он занимался московским рынком ритуальных услуг и готовил новое расследование на эту тему.

“Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого”, – пишут основатели “Медузы” Галина Тимченко и Иван Колпаков.