Пятница, 7 июня 2019

70 лет назад, 8 июня 1949 года, в Лондоне, а спустя 5 дней и в Нью-Йорке вышел роман Джорджа Оруэлла (Эрика Блэра) “1984″ – одна из главных книг XX века.

В 1984 году мир праздновал несбывшееся пророчество: планета не была поделена между тремя тоталитарными режимами Океании, Евразии и Остазии. А всего через пять лет начался крах коммунистических режимов в Восточной Европе, закончившийся в 1991 году распадом СССР. Как полагают многие ученые и политики, “1984″ внес весомый вклад в падение коммунизма. Вот только Остазия, под которой у Оруэлла подразумевался коммунистический Китай, устояла. Да и постсоветская Россия развернулась в сторону оруэлловщины.

Путинский режим снова и снова доказывает свою родовую связь с великой британской антиутопией.