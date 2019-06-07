Пятница, 7 июня 2019

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 72-летнего уроженца России Вячеслава Высоцкого, осужденного к 12 годам колонии за госизмену, сообщает “Настоящее время” со ссылкой на источник в Минюсте страны. Высоцкий находится в списке заключенных на обмен с Россией.

Высоцкий был одним из заключенных, написавших летом 2018 года по предложению сотрудников офиса омбудсмена Людмилы Денисовой письмо Владимиру Путину с просьбой обменять его.

Решение о помиловании Высоцкого принято в рамках готовящегося обмена, утверждает источник в Минюсте.

По информации “Цензор.Нет”, Высоцкий – уроженец Октябрьского района Курской области, гражданин Украины, директор ООО “Медиком”. Приговор ему вынес Деснянский райсуд Киева. Из открытых решений суда по его делу следует, что Высоцкому вменялся шпионаж – сбор неких сведений, составляющих гостайну, “с целью передачи представителям иностранной организации”.

6 июня глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что в Минске обсуждался обмен заключенными. “Что касается заложников – обсуждались. Но, вы знаете, после такого длительного перерыва сказать, что мы сдвинем это с места, не могу. У меня была возможность провести частные переговоры с теми, от кого в определенной степени это зависит. Мое личное мнение – есть желание начать этот процесс, так как на это смотрит весь мир”, – сказал Кучма.

По словам второго президента Украины, российская сторона выдвигает к украинской претензии. “Вы знаете, когда в декабре прошлого года состоялось последнее освобождение, в украинских списках было 23 россиянина. Было согласовано, что они подлежат освобождению. А потом последний раз на той территории сказали: “Извините, мы россиян не можем освободить, не можем передать их ОРДО/ОРЛО (особым районам Донецкой и Луганской областей. – Ред.)”. С юридической точки зрения это абсолютно правильно, мы должны отвечать российской стороне. С тех пор этот процесс затормозился”, – отметил Кучма. Он добавил, что доложил об этом Зеленскому.