Пятница, 7 июня 2019

Судья Никулинского райсуда Москвы Михаил Максимов отклонил ходатайство следствия об аресте корреспондента “Медузы” Ивана Голунова. Как сообщает “Медиазона”, журналист отправлен под домашний арест до 7 августа, как просила защита. Коллеги Голунова из разных изданий, собравшиеся около суда, встретили это известие ликующими криками.

Голунов обвиняется в приготовлении к сбыту наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт “г” части 4 статьи 228.1 УК; от 10 до 20 лет).

Гособвинитель утверждал, что Голунов может скрыться. Он указывал на наличие у него загранпаспорта и на тот факт, что журналист не живет по месту регистрации.

В начале заседания адвокаты Голунова Ольга Динзе и Дмитрий Джулай просили вернуть материалы следователю и немедленно освободить журналиста, поскольку к тому времени истекли 48 часов с момента его фактического задержания. Из материалов дела следует, что Голунова задержали 6 июня около 14:40 на Цветном бульваре, личный досмотр прошел с 15:40 до 16:10. Однако следователь Лопатин оформил задержание лишь в 03:50 7 июня, а не в течение трех часов, как требует УПК. Защита указывала, что это грубое нарушение прав Голунова. Суд отклонил это ходатайство адвоката.

зафиксировать: ощущение праздника в России 2019 – когда абсолютно невиновного Ивана Голунова поместили не в СИЗО, а под домашний арест pic.twitter.com/26EsLYDVHz

— да, сковорода (@eskovoroda) 8 июня 2019 г.

Джулай настаивал, что у следствия нет доказательств вины Голунова. Обстоятельства задержания и показания понятого указывают на то, что наркотики Голунову могли быть подброшены, подчеркнул адвокат. Он также обратил внимание на то, что следователь не взял образцы тканей из внутренней части рюкзака. Когда силовики приехали к дому журналиста, он 20-30 минут сидел в машине внизу, а у полицейских были ключи от квартиры, и они могли попасть внутрь, напомнил Джулай.

Защита также указывала, что к Голунову применялось насилие. По словам Динзе, в СИЗО он может подвергнуться физическому и психологическом давлению, у него могут обостриться хронические заболевания.

“Я считаю, что целью следственного органа при избрании столь строгой меры пресечения является не боязнь, что мой подзащитный скроется, – сказала Динзе. – Единственным страхом является то, что мой подзащитный в дальнейшем будет заявлять о применении насилия”.

В суде были зачитаны многочисленные положительные характеристики, которые Голунову дали его бывшие и нынешние работодатели и коллеги, а также соседи и участковый. Все, с кем он работал, отмечали его высокий профессионализм, порядочность и отсутствие склонности к употреблению наркотиков. Были также зачитаны поручительства от главреда “Эха Москвы” Алексея Венедиктова и главы редсовета “Новой газеты” Дмитрия Муратова.

Адвокаты просили отправить журналиста под домашний арест к родителям по месту его регистрации.

Перед заседанием защитникам Голунова дали всего 15 минут на ознакомление с материалами. До этого Динзе долго не пускали в суд, поскольку следователь не предоставил в суд ордер. В связи с этим она просила о получасовом перерыве, но судья ей отказал. Первоначально на заседание явилась также адвокат по назначению, но затем судья ее отпустил.

Иван Голунов в зале суда. Держись… Вася Полонский / Дождь pic.twitter.com/MCGYJ7WWQW

— Телеканал Дождь (@tvrain) 8 июня 2019 г.

Иван Голунов в перерыве заседания. Судья ушел выносить решение по мере пресечения pic.twitter.com/Xcvsrmtb8G

— Meduza (@meduzaproject) 8 июня 2019 г.

Сам Голунов в перерыве заседания сказал, что фабрикация дела связана, по его мнению, с вышедшими и готовящимися публикациями о похоронном бизнесе, на котором наживаются высокопоставленные силовики, – по словам журналиста, он получал угрозы от фигурантов этих расследований.

По подсчетам “Медиазоны”, у суда было около 400 человек. Во время заседания они кричали “Свободу!”, скандирование было слышно в зале. Дежурство у суда началось с утра – неизвестно было, когда доставят Голунова.

Обвинение ему предъявили утром. В отделе полиции Голунову стало плохо, его отправили в 71-ю горбольницу на обследование. Как писал Чиков, вызванная бригада скорой помощи диагностировала у него сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер, однако следователь Евгений Машин в госпитализации отказал. Вторая бригада медиков также настаивала на экстренной госпитализации. Следователь заявил, что поедет в суд ходатайствовать о продлении задержания Голунова до 72 часов и лишь затем его отправят на обследование. В итоге МВД выпустило официальное сообщение об отправке Голунова в больницу. Туда его отвезла третья вызванная бригада скорой.

Позже медики скорой сообщили Интерфаксу, что у Голунова гематома затылка, множественные ссадины груди спереди и сзади, ушиб 10-11-го ребер, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В больнице Голунова под конвоем водили по кабинетам, адвокатов к нему не допускали. После обследования его увели через черный ход больницы.

Главврач 71-й больницы Александр Мясников сообщил РИА “Новости”, что у Голунова не выявлено серьезных травм. “Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале, – сказал врач. – Невропатолог тоже не нашел никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга. Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза”. По словам Мясникова, врачи из-за ссадины ввели Голунову лекарство против столбняка.

После задержания Голунову не давали связаться со знакомыми и адвокатом, его более суток продержали в наручниках без еды и сна.

У Никулинского суда. Фото: Грани.Ру

Московское ГУВД заявило, что помимо найденных в рюкзаке Голунова 4 граммов метилэфедрона в квартире у него обнаружен кокаин массой 5 грамм. При обыске якобы были изъяты “три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы”. Первоначально на сайте московского главка полиции были опубликованы фотографии пакетов с химикатами, якобы найденных при обыске. Несколько часов спустя в ГУВД признали, что в квартире Голунова сделана лишь одна из 9 фотографий – “остальные сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный”. Публикацию этих фото объяснили ошибкой сотрудника полицейского главка.

Коллеги, побывавшие в квартире Голунова после обыска, рассказали, что он проводился выборочно: силовики не стали проверять содержимое шкафов и полок, их также не заинтересовали лежавшие на антресолях мешки с сыпучим веществом (песком).

Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили.

Руководство “Медузы” уверено, что Голунову мстят за его журналистскую деятельность. В его невиновности убеждены сотни коллег, подписавших открытое письмо с требованием остановить расправу. С обращениями по делу Голунова выступили редакции нескольких СМИ и журналистские организации. Петицию в его защиту подписали десятки тысяч человек. Пикеты за освобождение Голунова помимо Москвы прошли в Петербурге, Перми, Ярославле и других городах в России и за рубежом.

У Никулинского суда во время слушаний:

Голунов – один из ведущих российских журналистов-расследователей, автор громких публикаций о злоупотреблениях московской мэрии и РПЦ. Его последнее расследование было посвящено московским “черным кредиторам”. Голунов рассказывал также об устройстве рынка утилизации мусора в Москве, о недвижимости семьи вице-мэра Петра Бирюкова.

“Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого”, – пишут основатели “Медузы” Галина Тимченко и Иван Колпаков.