Среда, 5 июня 2019

Сухогруз MELITA под флагом России из-за штормовой погоды вошел в территориальные воды Украины, сообщается на ФБ-странице украинских ВМС.

Шторм разразился на западе от Тарханкутского полуострова (территория Крыма). Российское судно следовало маршрутом Астрахань – порт Констанца (Румыния) и было вынуждено зайти в украинские воды на расстояние до 5 миль (около 8,04 километра).

“Благодаря профессиональным действиям морской охраны Государственной пограничной службы Украины судно было своевременно выявлено на траверсе Тендровской косы (остров у юго-западного побережья Черного моря. – Ред.) и опрошено согласно протоколу”, – сообщили в ВМС.

Далее, рассказали в ВМС, судно было “без задержек направлено безопасным маршрутом до пункта назначения без любых действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа”. Подчеркивается, что Украина отпустила судно, “в отличие от руководства Российской Федерации”, которое “грубо нарушило целый ряд международных нормативных документов” во время силового захвата 25 ноября 2018 года трех украинских военных кораблей.

“Украина – цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации”, – подчеркивается в сообщении ВМС Украины.