Четверг, 6 июня 2019

Артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня, в результате которых погибли двое украинских военных и еще восемь получили травмы и ранения, свидетельствуют об утрате Россией контроля надо боевиками. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

“Кричащее нарушение минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует по крайней мере о частичной утрате управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона восстановит контроль над этими подразделениями”, – сказал Зеленский.

“Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ – вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной”, – подчеркнул президент.

Как сообщают в штабе Операции объединенных сил в Донбассе, у Новолуганского пророссийские боевики применяли артиллерийские системы калибра 122 миллиметра и минометы калибра 120 миллиметров.

5 июня спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 19-го числа планируется обсудить снятие экономической блокады оккупированной части Донбасса со стороны Украины. По его словам, такое предложение выдвинул назначенный Зеленским в контактную группу бывший президент Украины Леонид Кучма, его поддержали представители так называемых ДНР и ЛНР.

В тот же день Кучма предложил документально прописать запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе. “Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого “режима тишины”. Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить”, – подчеркнул бывший президент.

6-го числа Кучма заявил, что экономической блокады в Донбассе нет. “Почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и потом указ (бывшего президента Петра – Ред.) Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?” – отметил экс-президент.

6 июня глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина – в частности, в нормандском формате – пока невозможна. “Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией”, – сказал Лавров.

По мнению Лаврова, для проведения новой встречи в нормандском формате необходимо выполнить прежние договоренности. “В нормандском формате на уровне четырех лидеров за последние четыре года были достигнуты конкретнейшие договоренности о разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения и об оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов. И то и другое было предметом конкретных договоренностей лидеров. Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем, как собираться в нормандском формате в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше”, – добавил российский министр.