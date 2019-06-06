Четверг, 6 июня 2019

Верховажский райсуд Вологодской области оштрафовал местного жителя Юрия Шадрина на 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП), сообщает “Медиазона”.

Шадрин написал в статусе своей ВК-страницы “Путин долбоеб реальный, а не сказочный”. “Правонарушение” выявили 3 мая, протокол составили 14-го. По словам Шадрина, для этого в село “приехала целый майор какого-то там отдела по Вологодской области”.

Согласно протоколу об административном правонарушении, Шадрин “осуществил распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение” к обществу, государству и органам власти.

Шадрину назначен минимальный штраф по этой статье; максимальный составляет 100 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет штраф на сумму от 100 до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Из материалов дела следует, что в качестве “эксперта” для изучения его статуса во “Вконтакте” была привлечена учительница русского языка верховажской средней школы А. Попова.

Это третий по счету штраф за “неуважение к власти”. Первым фигурантом дела по новой норме КоАП стал 34-летний житель города Малая Вишера Новгородской области Юрий Картыжев – его 23 апреля оштрафовали на 30 тысяч рублей за посты во “Вконтакте” с фразой “Путин сказочный долбоеб”. Пользователи соцсетей устроили флешмоб в поддержку Картыжева: стали писать посты с этой фразой.

14 мая по закону о неуважении к власти оштрафовали на 30 тысяч рублей жителя Ярославля Кирилла Попутникова, который сделал и опубликовал в Фейсбуке фото надписи “Путин пидор” на колоннах регионального УМВД.

Позже протоколы по этой статье составили на смоленского политактивиста Сергея Командирова, политика Леонида Волкова и двоих участников “антимусорного протеста” на станции Шиес в Архангельской области.

Оскорбители Путина