Четверг, 6 июня 2019

В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований издания “Медуза” Ивана Голунова. Как сообщает Би-Би-Си, Голунова остановили днем 6 июня на Цветном бульваре. По версии полиции, при досмотре у него в рюкзаке обнаружили пять свертков с порошком. При обыске в квартире Голунова якобы нашли еще “три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы”.

Экспертиза показала, что в пакете из рюкзака находилось 3,56 грамма мефедрона. Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт “г” части 4 статьи 228.1 УК; от 10 до 20 лет). Журналист заявил, что наркотики ему подбросили.

Полицейские отказались провести смывы с рук Голунова и сделать срезы ногтей. Между тем в МВД утверждают, что взяли у него “биологические жидкости” в ходе личного освидетельствования, а сделать срезы ногтевых пластин он отказался сам.

Как сообщил адвокат Дмитрий Джулай, представляющий интересы Голунова, с момента задержания журналисту не позволяли связаться с близкими, коллегами или защитником больше 12 часов. Только в 03:42 утра 7 июня следователь Игорь Лопатин позвонил коллеге задержанного Светлане Рейтер и предложил найти ему адвоката.

Голунов рассказал, что в отделе полиции его избили. В московском главке полиции это отрицают.

Московский главк МВД опубликовал девять фотографиий, якобы сделанных во время обыска у Голунова; на них изображены пакеты с неким веществом, химическое оборудование и реагенты. Знакомые Голунова сообщили “Медузе”, что только одно фото сделано у него дома. “Остальные восемь снимков были сделаны в каком-то другом месте”, – отмечает издание.

Позже в полиции признали, что только одна из опубликованных фотографий сделана дома у Голунова, а остальные “сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный”. На фотографии из квартиры Голунова запечатлены некие пакетики с плохо различимым содержимым.

Расследование дела взял на личный контроль начальник столичного главка МВД Олег Баранов.

“Сейчас сливные бачки публикуют фотки каких-то свертков и пишут, что дома у Ивана была нарколаборатория. Так вот, дом у Ивана – метров тридцать квадратных с советской вентиляцией и картонными стенками. Я в нем был много раз. Это не фотки оттуда, там нет таких полок и всего остального – это левые фотки какого-то подвала”, – пишет друг Голунова, журналист и продюсер Александр Уржанов.

Как позже сообщил журналист Илья Васюнин, Голунов в момент задержания направлялся на встречу с ним. “Представить себе более абсурдную ситуацию, чем человека с химической лабораторией дома, который едет в рабочий полдень в центр города продавать три грамма мефедрона, довольно сложно – не говоря уже о том, что этим человеком может быть Иван Голунов”, – пишет Васюнин.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил “Проекту”, что в Кремле “только услышали” о задержании Голунова. Отвечая на вопрос о том, не могут ни сообщения о сбыте наркотиков быть провокацией, Песков обратил внимание на опубликованные “МВД фото из дома”.

“Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен, – заявили руководители “Медузы” Галина Тимченко и Иван Колпаков. – Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. “Медуза” будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню – и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами”.

Голунов – известный журналист-расследователь, автор громких публикаций о злоупотреблениях московской мэрии и РПЦ. Его последнее расследование было посвящено” московским “черным кредиторам”. Голунов рассказывал также об устройстве рынка утилизации мусора в Москве, о столичном рынке ритуальных услуг, о недвижимости семьи вице-мэра Петра Бирюкова.