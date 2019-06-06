Четверг, 6 июня 2019

Иван Голунов. Фото с личной ФБ-страницы

В Москве задержан корреспондент отдела расследований “Медузы” Иван Голунов. Правоохранители утверждают, что при личном досмотре у Голунова были найдены пакеты с порошкообразным веществом и при обыске дома якобы тоже нашли наркотики. Со слов задержанного известно, что ему более 12 часов не позволяли связаться с адвокатом и родственниками; в столичном УВД по Западному округу на улице Лобачевского он был избит. Руководство “Медузы” полагает, что “Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности”.

Случай классический.

Тот самый случай, когда презумпция невиновности автоматически распространяется на задержанного, и не только потому, что таково требование закона. Напротив, правоохранители обязаны убедительно доказывать, что не совершали уголовного преступления и не подбрасывали Ивану Голунову наркотики, отрабатывая некий заказ. О бенефициарах которого мы пока можем лишь догадываться, перечитывая тексты журналиста-расследователя, посвященные похоронному бизнесу, родственникам московского вице-мэра Петра Бирюкова и другим подобным темам. Подброс наркотиков – это вообще известный в России способ расправы с людьми, запугивания и вымогательства, оттого они все под подозрением: оперативники, которые вчера в 14:30 задерживали Ивана возле метро “Цветной бульвар” и устраивали обыск у него дома, и следователи, раскручивающие это дело.

Есть уже и косвенные улики против тех, кто шьет Голунову ст. 228.1 УК РФ. Непонятно, почему журналисту было отказано в экспертизе, которая могла бы подтвердить или опровергнуть его контакт с наркотическими веществами. Хотя на необходимости взять у “наркодилера” смывы рук и срезы ногтей настаивали и он сам, и его адвокат Дмитрий Джулай. Тем более непонятно, почему в течение столь длительного времени похищенному в принципе не разрешали ни с кем связываться – ни с защитником, ни с родственниками. И для чего пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, публикуя официальный комментарий, вывешивает какие-то дикие снимки, которые едва ли имеют хоть какое-то отношение к конкретному кейсу.

Когда же тупая абсурдность пресс-релиза становится ясной даже тем, кто его сочинял, они изготавливают новый, из которого следует, что “мужчину” (имя Голунова не называется) никто не бил, от “среза ногтевых пластин” он якобы сам отказался, а с фотографиями, да, вышла некоторая лажа. Только одна из опубликованных, понимаете ли, “сделана при проведении обследования жилища задержанного”, остальные, грубо говоря, фейк, но следователи не унывают. Они теперь намерены проверить “связь подозреваемого… с группой лиц”, которых где-то еще поймали. Отдельно начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов обещает проведение “служебной проверки по данному факту”, что на милицейском языке означает, пожалуй, высшую форму вздрючки, полученной от руководства. И вправду, кто же мог ожидать, что из-за какого-то журналиста поднимется такая буря.

…Или все это слишком понятно, чтобы уже сегодня, наблюдая происходящее, делать простые выводы. Иван Голунов абсолютно невиновен. В отличие от тех, кто вчера средь бела дня на него набрасывался, заламывал ему руки, заковывал в наручники, доставлял в отделение, раздевал догола, производил обыск, “обнаруживал” в сумке мефедрон… Все эти люди, похоже, преступники, что, впрочем, может быть доказано исключительно в рамках судебного процесса.

Точнее, какого-то идеального суда, в котором рассматриваются все эти эпизоды. А в реальности, которая нам слишком хорошо знакома, ситуация, сложившаяся после задержания журналиста, представляется в лучшем случае непредсказуемой. С одной стороны, органы не ошибаются, особенно в тех случаях, когда по наводке вышестоящих товарищей заняты борьбой с независимой прессой. С другой стороны, как справедливо указывает Иван, “сработали они топорно”, и есть шанс, что громыхнувший тут же скандал помешает им довести преступный умысел до логического конца. Шанс невелик, но все же не будем забывать о разных презумпциях и о том, что сажают в современной России всех подряд. В том числе и следователей, скверно исполнивших заказ. Да и Москва, хочется верить, это все-таки не совсем еще Чечня, где можно всегда творить произвол, безнаказанно подбрасывая наркоту обреченному гражданину.