Четверг, 6 июня 2019

Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

На пикетах в поддержку журналиста “Медузы” Ивана Голунова, задержанного по делу о наркотиках, у здания московского главка МВД на Петровке задержаны писатель Виктор Шендерович, журналисты Илья Азар, Павел Каныгин, Анна Наринская, Виктория Ивлева, Александр Поливанов, Григорий Туманов, Андрей Борзенко, Александр Горбачев, Виктория Микиша, Игорь Садреев, Александр Уржанов, Александр Рыклин. Прямую видеотрансляцию ведет youtube-канал “Рупор Москвы”.

Задержанных, кроме Рыклина, доставили в отдел полиции “Тверской”. Рыклина позже отпустили без составления протокола. Остальных чуть позже также отпустили без протоколов.

Позже полиция задержала муниципального депутата Басманного района столицы Виктора Котова и сотрудника “РБК+1″ Владимира Хейфеца. Затем задержали трех человек, раздававших листовки – лидера “Левого сопротивления” Дарью Полюдову, Даниила Шадымова и Алексея Климишина.

Котову и Хейфейцу в отделе полиции “Тверской” вменили часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи движению пешеходов). Она предусматривает от 10 до 20 тысяч рублей штрафа, до 15 суток ареста или до 100 часов обязательных работ.

На Климишина составляют протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций; от 150 до 300 тысяч рублей штрафа, от 40 до 200 часов обязательных работ или до 30 суток ареста). На Полюдову собираются составить протокол по той же норме.

Пикеты в поддержку Голунова также проходят в Перми и Ярославле.

Виктор Шендерович о деле Ивана Голунова: Это явка с повинной бандитов, о которых он писал, а также полиции и судов которые будут его судить. https://t.co/qSoNZlPWDM pic.twitter.com/pB6ABiv6ry

— Грани.Ру (@GraniTweet) 7 июня 2019 г.

Главный редактор @mediazzzona @sssmirnov на пикете в поддержку Ивана Голунова. Подробнее: https://t.co/qSoNZlPWDM pic.twitter.com/MY55qaBgDf

— Грани.Ру (@GraniTweet) June 7, 2019

Задержание Александра Рыклина:

Каратели не позволяют провести индивидуальные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Задержаны уже 12 журналистов.https://t.co/swoH0u0z50 pic.twitter.com/qWd3zvigyl

— Грани.Ру (@GraniTweet) 7 июня 2019 г.

Как сообщает глава международной “Агоры” Павел Чиков, сейчас Голунова держат в УВД по Западному округу столицы, а затем собираются вести в ИВС отдела полиции “Крылатское”. В субботу в 9 утра журналисту собираются предъявить обвинение, затем в тот же день состоится суд по избранию ему меры пресечения.

“Сегодня была очная ставка с одним понятым, отобрали смывы/срезы и отпечатки пальцев”, – написал Чиков. По словам правозащитника, смывы с рук у журналиста отобрали “только спустя сутки после ходатайства адвоката и в результате давления СМИ”.

Голунова задержали днем 6 июня на Цветном бульваре. Он направлялся на встречу c журналистом Ильей Васюниным. По утверждению полиции, при досмотре у него в рюкзаке обнаружили пять свертков с порошком. При обыске в квартире Голунова якобы нашли еще “три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы”.

Экспертиза показала, что в пакете из рюкзака находилось 3,56 грамма мефедрона. Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт “г” части 4 статьи 228.1 УК; от 10 до 20 лет). Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Суд по мере пресечения назначен на субботу. Следствие ходатайствует об аресте журналиста.

Как сообщил адвокат Дмитрий Джулай, представляющий интересы Голунова, с момента задержания журналисту не позволяли связаться с близкими, коллегами или защитником больше 12 часов. Только в 03:42 утра 7 июня следователь Игорь Лопатин позвонил коллеге задержанного Светлане Рейтер и предложил найти ему адвоката.

Голунов рассказал, что в отделе полиции его избили. В московском главке полиции это отрицают.

Московский главк МВД опубликовал девять фотографиий, якобы сделанных во время обыска у Голунова; на них изображены пакеты с неким веществом, химическое оборудование и реагенты. Знакомые Голунова сообщили “Медузе”, что только одно фото сделано у него дома. Позже в полиции признали, что только одна из опубликованных фотографий сделана дома у Голунова, а остальные “сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный”. На фотографии из квартиры Голунова запечатлены некие пакетики с плохо различимым содержимым.

Расследование дела взял на личный контроль начальник столичного главка МВД Олег Баранов.

Пикет на Петровке. Фото: Грани.Ру

Очередь на пикет. Фото: Грани.Ру