Четверг, 6 июня 2019

В России расследуется третье дело “ЮКОСа” – это подтвердил генпрокурор Юрий Чайка в интервью РБК на Петербугском международном экономическом форуме.

“Дело “ЮКОСа” расследуется. Это правда”, – ответил Чайка на вопрос, правда ли, что возбуждено третье дело.

Первый раз третье дело “ЮКОСа” упоминалось в фильме НТВ, вышедшем 31 мая. Среди источников пропагандистов был советник генпрокурора Салават Каримов, давший интервью для фильма. По утверждению Каримова, Ходорковский незаконно приватизировал “ЮКОС”, заплатив за это взятку бывшим акционерам компании. Кроме того, по версии следствия, олигарх якобы незаконно вывел за границу 51 миллиард долларов.

В материале НТВ утверждается, будто Ходорковский в начале 2000-х хотел продать “ЮКОС”, и первым кандидатом на актив была нефтекомпания Chevron, но сделка сорвалась из-за некоего “секретного отчета”.

“Впервые были обнародованы документы Chevron, которые проводили свой аудит”, – добавил Чайка. На вопрос, есть ли в третьем деле “ЮКОСа” новые фигуранты, он не ответил.

Ходорковский в комментарии РБК назвал сюжет НТВ “псевдорасследованием”. “НТВ рассказало про “кровавую империю”, Ходорковский якобы вывел за границу $51 миллиард…” Почему так точно совпадает с иском акционеров ЮКОСа к Кремлю в Гааге? Совпадение? Не думаю!” – написал он в твиттере.

Бывший вице-президент ЮКОСа, депутат Госдумы от “Единой России” Виктор Казаков заявил РБК, что, по его мнению, информация из сюжета НТВ – фантазия. Первый директор компании Сергей Муравленко сказал в фильме, что ему расследование неинтересно.

Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года. В 2005 году его признали виновным в мошенничестве и других преступлениях, в 2010 году – в крупном хищении нефти и отмывании средств. Общий срок заключения, назначенный ему, составил 10 лет 10 месяцев. В 2013 году Владимир Путин помиловал Ходорковского, с тех пор он живет за границей.

11 декабря 2015 года СКР заочно обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также двух покушениях на убийство бизнесмена Евгения Рыбина. 23 декабря экс-главу ЮКОСа заочно арестовали. Интерпол отказался объявить Ходорковского в международный розыск.