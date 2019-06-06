Четверг, 6 июня 2019

США и Россия обменялись обвинениями после инцидента в Восточно-Китайском море, где российский и американский военные корабли сблизились на опасное расстояние, сообщает Reuters.

Командование российского Тихоокеанского флота заявило, что американский ракетный крейсер Chancellorsville приблизился к российскому эсминцу “Адмирал Виноградов” на 50 метров и тот вынужден был предпринять чрезвычайные меры во избежание столкновения. По утверждению российской стороны, Chancellorsville неожиданно изменил свой курс и пошел наперерез “Адмиралу Виноградову”. Командованию американского корабля был заявлен протест.

В американских ВМС отвергли российскую версию событий, заявив, что поведение экипажа российского корабля было “небезопасным и непрофессиональным”. Как заявил представитель 7-го флота ВМС США Клайтон Досс, российский эсминец совершил небезопасный маневр против американского ракетоносца, что вынудило его во избежание столкновения включить двигатели на полную мощность и изменить курс. Адмирал отметил, что российский эсминец подошел к американскому кораблю на расстояние от 50 до 100 футов (15-30 метров). Утверждение российской стороны о том, что Chancellorsville действовал опасно, Досс назвал “пропагандой”.

Военный пообещал, что Вашингтон заявит Москве формальный протест в связи с действиями “Адмирала Виноградова”.

Минобороны США опубликовало видео инцидента.