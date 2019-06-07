Пятница, 7 июня 2019

Солнце, тепло, красота, но есть одно но, глаза приходится жмурить от яркого солнца. Что же делать, чтобы укрыться от него. Верный способ уберечь глаза от него, использовать солнцезащитные очки! Сейчас их очень много https://dom-optiki.ua/catalog/9-solncezashitnye-ochki, благодаря технологиям и дизайну они стали не только средством защиты, но и модным аксессуаром.

Но любой аксессуар должен быть уместным в образах и удобен. Для этого надо подобрать очки, в которых глазам будет комфортно и в то же время красиво сочетаться с одеждой.

Выбор правильных солнцезащитных очков

При выборе стоит обращать внимание на несколько важных критериев:

• Безопасность

Линзы очков создают из разных материалов, чаще это пластмасса, стекло.

Преимущества стеклянных линз: устойчивы к царапинам, максимально уберигают от солнечных лучей, устойчивы к перепадам температуры.

Недостатки: тяжелые, хрупкие, из-за перепада температуры запотевают.

Преимущества пластика: легки и устойчивы к падениям, максимально уберегают от солнечных лучей, удобно для занятий спортом.

Недостатки: легко царапается, со временем мутнеют.

• Цвет линз

На самом деле не все солнцезащитные очки черные, у каждых очков есть свой цвет и предназначение:

Очки серого и зеленого покрытия линз, не искажают привычные цвета, поэтому их можно смело носить хоть куда;

Линзы с желтым оттенком являются блокировкой синего цвета и поэтому такую модель очков желательно носить в пасмурный день;

Очки (зеркальные), отражающие все, как в зеркале блокируют сильно яркий свет, их рекомендовано носить на высотах или на море;

Очки «хамелеоны» (способны изменять цвет линз при разном освещении) можно носить везде;

Градуированные или «маска» наполовину затменные, носить везде, особенно водителям за рулем.

• Защита от уф-излучений солнца

Последний из важных критериев, для максимально безопасности, который тоже нужно учитывать при подборе очков.

Все очки разделяют на несколько типов по критерию пропускания солнечных лучей:

Если написано 0 значит это минимальная защита, пропускают от 43% до 80% света.

Значение 1 и 2 – средняя защиты, такие пропускают 18–43%.

3 – хорошая защита для мест, где солнце есть, но не яркое, пропускают не более 18%.

4 – отличная защита, для мест, где палящее солнце, пропускают 3–8%.

• Форма

Подбирая очки стоит учитывать тип лица, ощущения (может быть удобно или некомфортно), цвет оправы.

Для овального и круглого типа лица подойдут очки «кошечка».

Для квадратного – круглые очки.

Для лица формой сердца – квадратные очки.

Для треугольного типа – очки в виде двух треугольников, зауженных к носу.

Сочетание с одеждой

На самом деле очки очень универсальный объект гардероба, потому что они подойдут практически к любому образу. Ведь сейчас существует их очень много.

Очки подойдут и для классического стиля, например с брюками и пиджаком. В повседневном образе они могут стать незаменимым аксессуаром. С платьем, с купальником, хоть с чем.

Если выбирать очки следуя данным рекомендациям, то быть в тренде это легко!