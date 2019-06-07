Пятница, 7 июня 2019

Цель любого магазина розничной торговли – получение прибыли путем поставки товара от производителя к потребителю. Для того, чтобы потенциальный покупатель, придя в любой розничный магазин, мог чувствовать себя в нем комфортно и не бегать в поисках нужного товара, нужно грамотно организовать пространство и витрины внутри магазина. Это поможет покупателю быстро найти нужный товар, а также поспособствует возможному приобретению других товаров, а соответственно и увеличению прибыли торгующей организации. Именно для того, чтобы качественно организовать пространство и выкладку товара в магазине и существуют такие специалисты, как мерчандайзеры.

Существует два варианта организации мерчандайзинга в магазинах – своими силами и с привлечением сторонних организаций, ведь на сегодняшний день существует большое количество фирм и сайтов, где можно заказать такую услугу. Одним из самых популярных является сайт plan-o-gram.ru/uslugi. Чаще всего магазины розничной торговли поручают функции мерчандайзера своим сотрудникам. Это могут быть и обычные продавцы, которые занимаются обслуживанием покупателей в торговом зале, и специально набранные на эту должность люди. Но такой подход к мерчандайзингу не совсем правильный. Ведь обычные продавцы и штатные мерчандайзеры магазинов не всегда обладают специальными навыками, и чаще всего не получают профессионального образования в этой сфере.

Такой подход руководства приводит к ошибкам в правильной выкладке товара, и, как следствие, потере возможной прибыли. Ведь, к примеру, если расположить на одной полке или в одном ряду все средства для принятия ванны или душа, то есть высокая вероятность покупки сразу нескольких предметов. В то же время если все эти товары будут находиться в разных частях магазина, то покупатель приобретет конкретно тот товар, за которым он пришел, даже не подозревая, что ему может понадобиться что-то еще.

Для более грамотной организации выкладки товаров в магазинах наилучшей идеей будет установление связей со сторонней фирмой, специализирующейся на оказании услуг по мерчандайзингу. Такие фирмы нанимают сотрудников, имеющих образование по специальности «Мерчандайзинг», а значит услуги будут оказаны более качественно, чем при самостоятельной работе сотрудников торговых организаций. Ведь при получении образования, а также упри прохождении всевозможных обучающих курсов и тренингов квалифицированные мерчандайзеры получают множество знаний и полезных навыков, повышающих качество оказываемой услуг, вплоть до психологических аспектов приобретения товара.