Среда, 5 июня 2019

15 июля 2014 года, за два дня до уничтожения малайзийского Boeing над восточной Украиной, как минимум 170 военных 53-й курской бригады ПВО, обстрелявшей самолет, прибыли на военную базу Миллерово вблизи украинской границы. Об этом сообщает “Новая газета” со ссылкой на документы военных.

В распоряжении издания оказалась копия приказа врио начальника войсковой части 32406 (53-я бригада) подполковника Демидова со списком военных, отправленных в Миллерово. В бумаге говорится, что они направлены туда “для несения боевого дежурства”. Военных поставили на котловое довольствие с 15 августа, выдали сухпаек на 5 суток и сняли с полкового довольствия.

Кроме того, “Новая” публикует телефонограмму ВАИ от 22 июня об организации 23-25 июня перевозки 41 единицы военной техники 53-й бригады ПВО в Миллерово. В списке из нескольких грузовиков с водителями, которые должны были прибыть в Курск из Белгорода, фигурирует “КамАЗ”, который попадет на кадры любительской съемки при перевозке в Миллерово “Бука-332″ – из него, по данным международной следственной группы, был сбит малайзийский Boeing.

По аналогичному маршруту, из Курской области в Миллерово, 25 июня в составе колонны военной техники прибыл “Бук-332″.

После прибытия зенитчиков в Миллерово одна из машин 53-й бригады была замечена на украинской территории.

Из телефонограммы, опубликованной “Новой”, следует, что перевозку техники курской бригады ПВО осуществляла 69-я бригада материально-технического обеспечения. Это подразделение фигурировало в расследовании Bellingcat о перевозке “Бука-332″ на территорию Украины.

Как напоминает “Новая”, генерал российского ГРУ Олег Иванников, руководивший перевозкой “Бука” туда и обратно, в телефонном разговоре с полевым командиром ЛНР Олегом Бугровым 14 июля 2014 года говорил о наличии у сепаратистов этой установки и обещал сбивать российские самолеты. По данным “Новой”, этот и другие разговоры, имеющиеся в распоряжении международной следственной группы, расследующей обстрел Boeing, могут ” лечь в основу обвинений уже конкретным российским военачальникам”.

При уничтожении Boeing-777 17 июля 2014 года погибли 298 человек, в том числе 80 детей: 192 подданных Нидерландов, 44 подданных Малайзии, 27 подданных Австралии, 12 граждан Индонезии, 10 подданных Британии, по четверо бельгийцев и германцев, трое граждан Филлипин, по одному подданному Канады и Новой Зеландии.