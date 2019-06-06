Четверг, 6 июня 2019

Судья подконтрольного России верховного суда Крыма Андрей Палий приговорил гражданина Украины Константина Давыденко к 10 с половиной годам строгого режима по обвинению в шпионаже, сообщает Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Давыденко объявлен виновным по статье 276 УК России (шпионаж).

Первое заседание по существу дела 22 апреля, процесс занял 7 заседаний.

По утверждению ФСБ, Давыденко признал вину и “раскаялся в содеянном”.

Коллегия под председательством Палия в прошлом году приговорила к восьми годам строгого режима фигуранта первого дела “украинских диверсантов” Евгения Панова.

По версии обвинения, украинец, будучи завербованным СБУ и “выполняя разведывательные задачи”, собирал в Крыму для передачи в украинскую спецслужбу сведения о “новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности” России. Между тем ранее ФСБ сообщала, что Давыденко собирал и передавал украинским спецслужбам секретную информацию о деятельности сотрудников ФСБ, а также частей и соединений Росгвардии.

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись допроса украинца сотрудниками ФСБ после задержания. Давыденко заявил, будто по заданию СБУ приехал в Крым “забрать информацию” у некоего Виталия.

ФСБ отчиталась о задержании политзека в Симферополе 11 февраля прошлого года. Его этапировали в Москву. На следующий день он был отправлен судьей Лефортовского райсуда столицы Еленой Галихановой в московский СИЗО-2 “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ.

“Крым.Реалии” разыскали ВК-страницу Давыденко. Местом работы 31-летнего на тот момент украинца там указан Донецкий восточный брокерский торговый дом. Владельцем этой фирмы, которая зарегистрирована в подконтрольном законным украинским властям городе Бахмут на Донетчине, является Александр Давыденко, предположительно отец задержанного.

С осени 2014 года Константин Давыденко публиковал фотографии, изображающие его с женой и сыном на прогулках в разных местностях аннексированного Крыма.

При этом жена задержанного Инна Давыденко в 2016-м участвовала в конкурсе на должность главного специалиста финансового управления горсовета Соледара – города в Бахмутском районе.