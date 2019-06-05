Среда, 5 июня 2019

В Москве в результате падения с высоты погиб бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов Андрей Кудряшов, сообщает РБК со ссылкой на источник в московском главке МВД, а также источник, близкий к Главному управлению специальных программ президента, в которое входит Служба спецобъектов. Служба курирует командные бункеры для руководства страны.

31 мая 55-летний Кудряшов был уволен со службы.

Тело Кудряшова нашли днем во дворе 15-этажного жилого дома на Окружной улице. “Мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с высоты”, – сообщил источник в полиции.

По утверждению собеседника в полиции, Кудряшов находился в квартире своего сына, приобретенной им незадолго до гибели по договору ипотеки.

Источник, близкий к ГУСП, заверил, что в Службе спецобъектов будет проведена служебная проверка.

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны, курирует сеть засекреченных бункеров, тоннелей и сооружений по всей России. Управление возглавляет Александр Линец, который до 2015 года был начальником управления ФСБ по Южному военному округу.

В начале апреля сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе войсковой части 52853, входящей в состав Службы спецобъектов. Силовики изъяли документы, относящиеся к межеванию земельного участка закрытого военного городка Чехов-2, в котором находится войсковая часть. По версии следствия, в результате межевания было похищено 35 гектаров земли.