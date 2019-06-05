Среда, 5 июня 2019

Правительство защитит “Яндекс” от чрезмерного административного давления, заявил Интерфаксу вице-премьер Максим Акимов. Так он прокомментировал информацию о том, что ФСБ требует от “Яндекса” ключи шифрования пользовательских сессий в рамках “закона Яровой”.

“”Яндекс” очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали”, – сказал Акимов.

4 июня РБК со ссылкой на источники сообщил, что “Яндекс” уже несколько месяцев не выполняет запрос ФСБ о выдаче ключей шифрования к данным пользователей сервисов “Яндекс.Почта” и “Яндекс.Диск”. В компании не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив, что исполнение закона возможно без нарушения приватности пользователей.

“Цель закона – соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели”, – подчеркнули в “Яндексе”. При этом компания считает важным “соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей”, а также призывает “учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка”.

Ранее источник РБК в “Яндексе” отметил, что “иностранные компании, например Google, ФСБ не принуждает к такому сотрудничеству, поэтому “Яндекс” тут видит угрозу своему конкурентному положению”.

По сведениям РБК, ФСБ требует от компании сеансовые ключи, которые позволят дешифровать весь трафик в рамках пользовательской сессии.

За отказ предоставить ключи шифрования “Яндексу” грозит штраф на сумму 1 миллион рублей, после чего Роскомнадзор может вынести предписание об устранении нарушения. Затем РКН может обратиться в суд с иском о блокировке сервисов “Яндекса”, ключи шифрования от которых не получила ФСБ, как это произошло в прошлом году с мессенджером Telegram.