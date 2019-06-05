Среда, 5 июня 2019

“Яндекс” и ФСБ нашли “приемлемое решение” по поводу ключей шифрования, заявил в интервью ТАССу глава Роскомнадзора Александр Жаров.

“Поскольку из ФСБ в Роскомнадзор никаких требований не поступало, это пример эффективного взаимодействия компании и государства в лице ФСБ, потому что, с одной стороны, компания заявила, что ключи шифрования она предоставлять не будет, но, очевидно, в ходе диалога они нашли приемлемое решение, для того чтобы необходимую для ФСБ информацию для выявления преступников или иную значимую для государства информацию предоставить”, – сказал Жаров.

4 июня РБК со ссылкой на источники сообщил, что “Яндекс” уже несколько месяцев не выполняет запрос ФСБ о выдаче ключей шифрования к данным пользователей сервисов “Яндекс.Почта” и “Яндекс.Диск”. В компании не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив, что исполнение закона возможно без нарушения приватности пользователей.

“Цель закона – соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели”, – подчеркнули в “Яндексе”. При этом компания считает важным “соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей”, а также призывает “учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка”.

Ранее источник РБК в “Яндексе” отметил, что “иностранные компании, например Google, ФСБ не принуждает к такому сотрудничеству, поэтому “Яндекс” тут видит угрозу своему конкурентному положению”.

По сведениям РБК, ФСБ требовала от компании сеансовые ключи, которые позволят дешифровать весь трафик в рамках пользовательской сессии.

В четверг вице-премьер Максим Акимов пообещал, что правительство защитит “Яндекс” от чрезмерного административного давления. “Яндекс” очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали”, – сказал Акимов.