Среда, 5 июня 2019

Для калининградского журналиста Игоря Рудникова обвинение запросило 10 лет колонии строгого режима, сообщает глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Для второго подсудимого, бывшего замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Дацышина, прокуратура просит восемь лет колонии строгого режима. Дело слушается в закрытом режиме в Московском райсуде Петербурга.

Рудникову, бывшему главному редактору газеты “Новые колеса”, вменили пункт “б” части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере, от 7 до 15 лет колонии). По версии следствия, журналист требовал 50 тысяч долларов у главы регионального управления СКР генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева, обещая за это прекратить публикацию порочащих чиновника сведений.

Слушания по существу дела начались 27 февраля. Рудников содержится в СИЗО, Дацышин – под домашним арестом. Имущество обвиняемых арестовано.

Рудников был задержан 1 ноября 2017 года в Калининграде и несколькими днями позже отправлен в региональный СИЗО-1. В дальнейшем журналиста перевели в Москву, в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ. При этом делом занимался центральный главк СКР; как сообщалось, ход расследования контролировал лично Александр Бастрыкин, председатель ведомства.

Дацышина обвиняют в посредничестве при передаче взятки Рудникову – ему инкриминирована часть 5 статьи 33 – пункт “б” части 3 статьи 163 УК (пособничество в вымогательстве в особо крупном размере, от 7 до 15 лет).

Юрий Грозмани, помощник Рудникова как депутата облдумы, обвинил СКР в провокации. Он утверждал, что деньги находились в папке с материалами дела о покушении на журналиста, совершенном в марте 2016 года. По словам Грозмани, Рудников договорился с Леденевым о передаче материалов и получил папку лично из рук чиновника.

В суде потерпевший Леденев опроверг версию обвинения – по его словам, Рудников и Дацыщин ему не угрожали. Генерал пояснил, что это “выдумки” сотрудников ФСБ и центрального аппарата СК, которые “писали в протоколе что хотели”. Леденев признался, что подписывал протоколы не читая.

В суде была продемонстрирована оперативная видеосъемка встречи Рудникова с Леденевым – камеры были спрятаны в цветочном горшке и галстуке генерала. На видео зафиксировано, что Леденев написал на листке календаря “50 000″. С другого ракурса видно, что генерал показал Рудникову пропущенный через шредер листок с неизвестным содержанием. При этом Леденев говорит, что написанное ему “обозначил” Дацышин. Рудников на это отвечает “да, да, да”. Генерал поднимает другой лист бумаги, под которым лежит пачка денег. Журналист отказывается их брать, повторяя имя и отчество Дацышина. Защита Рудникова отмечала, что эти видеозаписи “отличаются чрезвычайно низким качеством, хотя пробные видео, сделанные оперативниками до начала разговора, отличного качества и вполне позволили бы рассмотреть все в мельчайших деталях”.

1 марта 2018 года против Рудникова возбудили второе дело – по статье 330.2 УК (неуведомление о наличии вида на жительство за рубежом). Она предусматривает штраф или обязательные работы. Это дело также рассмотрит петербургский суд.

Как утверждается, Рудников, имея грин-карту – вид на постоянное жительство в США, – не уведомил об этом миграционную службу в установленное законом время – до октября 2014 года. Между тем срок давности по делу уже давно истек.

23 ноября 2017 года областная дума по представлению прокурора региона Сергея Хлопушина лишила Рудникова мандата как раз из-за того, что он скрыл факт получения вида на жительство в Соединенных Штатах.

16 марта 2018 года “Новый Калининград” передавал, что посольство США в Москве подтвердило наличие у журналиста грин-карты.

В “Новых колесах” выходили статьи о громких региональных скандалах, коррупции чиновников, депутатов и силовиков. Издание не раз выступало ответчиком в судах. Против самого Рудникова в связи с публикациями газеты в разное время было открыто пять уголовных дел. В апреле 2018 года Грозмани, ставший и.о. главного редактора газеты после ареста Рудникова, сообщил, что издание прекратило свою работу из-за того, что торговые сети под давлением региональных властей отказались продавать газету.

Совершенное в 2016-м покушение на Рудникова раскрыли частично – следствие установило лишь одного из двух участников преступления. Им оказался бывший петербургский милиционер Алексей Каширин. 9 ноября 2017 года, через несколько дней после ареста Рудникова, Каширин был осужден к девяти годам строгого режима.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Рудникова политзаключенным. “Нам представляется неправдоподобной фабула обвинения. Сложно представить ситуацию, в которой оппозиционный депутат и журналист, подвергавшийся преследованиям в связи со своей общественной деятельностью, стал бы вымогать деньги у руководителя регионального управления СК РФ”, – говорится в заявлении центра. Правозащитники обращают внимание на “вопиющие процессуальные нарушения”, допущенные следствием. На политический характер преследования журналиста указывает то, что после ареста его лишили депутатских полномочий, отмечают в “Мемориале”.

В ноябре 2017 года за журналиста вступились”Репортеры без границ”. В 2018 году организация обратилась в ООН с требованием освободить Рудникова. “Репортеры” обращают внимание на “полное отсутствие улик” и многочисленные процессуальные нарушения в его деле.

“Абсурдность обвинений, жесткое задержание, полтора года в СИЗО, нет состава преступления, не доказаны угрозы и требования… Это может быть самым жестким делом против журналистов за многие годы, такое может заставить замолчать любого”, – пишет Галина Арапова.