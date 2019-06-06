Четверг, 6 июня 2019

Эдем Бекиров в суде 6 июня. Фото: Антон Наумлюк

Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Антон Цикуренко продлил до 12 августа арест тяжелобольному крымскотатарскому политзеку Эдему Бекирову, против которого ФСБ фабрикует дело о хранении патронов и тротила. Как сообщает журналист Антон Наумлюк, судья вынес частное определение в адрес ФСИН по поводу ненадлежащего обращения с Бекировым, который 12 часов ждал судебного заседания без еды и медицинской помощи.

“Суд выяснил, что Бекирова вывели из камеры в 7 утра и до позднего вечера у него ни крошки во рту не было. Это при том, что у Бекирова сахарный диабет и по рекомендации врача он должен принимать пищу каждые 3 часа. Последствия могут быть самые печальные – вплоть до диабетической комы”, – рассказал “Крым.Реалиям” адвокат Алексей Ладин.

По этому поводу суд допросил начальника конвоя. Тот пояснил, что сухпаек Бекирову не полагается, “потому что возить недалеко”, а передавать арестанту продукты и воду от родственников конвоир не имеет права.

Бекиров бойкотировал суд. В “аквариуме” он сидел с самодельным плакатом против репрессий: “Сначала молодежь. Потом стариков. Теперь женщин. Кого дальше? Дети???”.

Защита ходатайствовала о вызове скорой помощи. Однако на вопрос судьи, нужна ли ему срочная помощь медиков, Бекиров отвечать отказался, и суд отклонил ходатайство.

58-летний Бекиров – инвалид I группы. У него ампутирована правая нога, а в сердце поставлено четыре шунта. 28 мая адвокат Бекирова Ислям Велиляев, посетивший его в СИЗО Симферополя, сообщил о критическом ухудшении состояния здоровья политзека: помимо боли в сердце, головных болей, проблем с поджелудочной железой, онемения ноги, высокого давления и высокого уровня сахара в крови, у Бекирова появились приступы удушья, он начал кашлять кровью.

Amnesty International начала кампанию за немедленное освобождение Бекирова.

Адвокат сообщил, что следователь предлагал Бекирову признать вину в обмен на смягчение меры пресечения. “Во время ознакомления защиты с экспертизами следователь в очередной раз предложил Бекирову признать вину. Признаешь вину – сразу домашний арест”, – рассказал Велиляев. По его словам, Бекиров отказался от сделки.

Бекиров находится в СИЗО с декабря. В мае его вывозили на обследование в клиническую больницу имени Семашко в Симферополе. В середине марта Велиляев говорил, что его подзащитный намерен объявить голодовку, чтобы добиться перевода в медчасть СИЗО.

Диагнозы Бекирова включены в принятый российским правительством перечень болезней, не допускающих заключения под стражу. Однако судьи российских судов полуострова это обстоятельство игнорируют.

Бекиров – житель поселка Новоалексеевка Херсонской области, муж члена Меджлиса крымскотатарского народа Гульнары Бекировой. Ему

вменили часть 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе группы лиц по предварительному сговору; от 2 до 6 лет колонии) и часть 2 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору; от 3 до 8 лет). Согласно фабуле дела, в мае 2018-го активист передал некоему таксисту сумку с почти 12 килограммами тротила и 190 патронами калибра 9 миллиметров и попросил их спрятать. Таксист, как утверждается, положил сумку в тайник в окрестностях села Рисовое Красноперекопского района, а затем явился с доносом в ФСБ. Данные этого свидетеля засекречены; в деле он проходит под псевдонимом Карим Меметов.

Как утверждают в региональном УФСБ, тротил и патроны предназначались для “использования при совершении противоправных действий на территории полуострова”.

Также силовики заявили о причастности Бекирова к деятельности крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, который формируется на континентальной Украине.

Сам политзек и его адвокаты подчеркивали, что после операции на сердце он не может поднимать вес даже существенно меньший, чем 12 килограмм.