Четверг, 6 июня 2019

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего сотрудникам ГРУ, ответственным за кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на неназванные источники.

По сведениям газеты, речь идет о Сергее Желтикове, который в 2016 году занимал пост вице-консула в российском генконсульстве в Марселе.

Французская контрразведка (DGSI) следила за Желтиковым и передала информацию швейцарским коллегам. Как утверждается, россиянин обвиняется швейцарскими судами в том, что был частью передвижной группы ГРУ и поддерживал связь с агентами спецслужбы Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцем. Контрразведка Франции установила, что он встречал их в аэропорту. Серебряков и Моренец были арестованы в апреле 2018 года.

В сентябре 2016 года все трое встретились в отеле в швейцарской Лозанне, где жили участники конференции WADA и обсуждался первый отчет канадского профессора Ричарда Макларена о российском допинге. Для кибератаки из-за высоких мер безопасности злоумышленники решили воспользоваться уязвимыми Wi-Fi отеля. По сведениям швейцарских спецслужб, Желтиков занимался логистикой и обеспечивал безопасность Моренца и Серебрякова. В 2018-м он организовал приезд этих агентов для еще одной операции против федеральной химической лаборатории в швейцарском Шпице.

По данным Le Monde, Желтиков покинул Францию в октябре 2016 года, вскоре после завершения миссии в Швейцарии.

“Это грязная инсинуация, мы не комментируем”, – отозвались в российском генконсульстве в Марселе на статью Le Monde.

О задержании в Нидерландах российских агентов, готовивших атаку на лабораторию в Шпице, СМИ сообщили 14 сентября прошлого года. Утверждалось, что шпионов выслали в Россию.

Между тем 4 октября Минобороны и разведка Нидерландов объявили, что задержанных агентов было четверо: хакеры Моренец и Серебряков и члены группы поддержки Олег Сотников и Алексей Минин. Все они оказались работниками ГРУ. В страну агенты въехали 10 апреля, а уже 13-го их задержали и выслали обратно.

Позже в тот же день обвинения в кибератаках этим россиянам в числе других предъявил Минюст США.

В октябре 2018 года министерство юстиции и полиции Швейцарии разрешило Генпрокуратуре страны открыть против двух задержанных весной агентов ГРУ уголовное дело.