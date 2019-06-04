Вторник, 4 июня 2019

Редакция 66.ru и уличный художник Рома Ink взяли на себя ответственность за появление на улицах Екатеринбурга граффити в виде могил с надписями “Свобода слова”, “Свобода собраний” и “Свобода вероисповедания”. Отчет об акции “Мы хороним свободу” опубликован на сайте 66.ru.

Граффити с надписью “Свобода слова. 1993 – 2019″ появилось у Дома журналиста в ночь на четверг. Авторы указали в качестве даты “смерти” свободы слова год принятия законов о “фейковых новостях” и “неуважении к власти”.

Фото: 66.ru

“Могилу” свободы собраний, подписанную “1993-2012. Покойся с миром”, Рома Ink в ночь на понедельник нарисовал у сквера возле Театра драмы, где проходили протесты против строительства Екатерининского храма. В тот же день коммунальщики стерли с граффити надпись. В 2012 году был существенно ужесточен закон о митингах.

Фото: 66.ru

Во вторник у Храма-на-крови появилась “могила” свободы вероисповеданий, подписанная “1993-2013. Земля пухом”. В 2013 году был принят закон об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.

Фото: 66.ru

“Как правило, я отхожу от политических и социальных тем в своих уличных работах. Но всему есть предел. Посмотрите. Посмотрите внимательно на это кладбище наших надежд и свобод. Вспомните Оруэлла и Хаксли. Нас медленно, но верно ведут обратно к 1861 году. И я очень надеюсь на вас, люди нашего города и нашей страны, что поводки, на которых нас ведут в прошлое под предлогами светлого будущего, лопнут под натиском коллективного сознания и социальной справедливости. Открывайте глаза и смотрите, и да увидите вы истинное и откинете ложное”, – заявил Рома Ink.

Журналисты 66.ru в коллективном обращении объясняют, что решили участвовать в акции, поскольку в Россию “вернулась цензура”. “Власть вводила ее медленно и по кускам. И каждый раз находила поводы. Забота о детях. Борьба за демографию. Патриотизм. Защита чувств верующих. Госбезопасность. Все эти правильные и полезные лозунги отняли у нас свободу собраний, свободу слова, свободу вероисповедания и, в конечном итоге, свободу высказывать свое мнение. И так продолжать нельзя”, – заявили журналисты.

“Власть! Перекрывая вентили один за другим, ты не сокращаешь поток. Просто перестаешь его замечать, а значит – контролировать ситуацию. Если цензура будет нарастать дальше, ты не сможешь понять, что вообще происходит. И это опасно”, – подчеркивает редакция 66.ru.

“Мы, нижеподписавшиеся граждане России, не хотим разрушать свою страну, нам не платит Госдеп и у нас нет задачи устраивать кровавые революции. Мы нормальные. С нами можно говорить и договариваться. Но для этого нас надо слышать”, – заключают авторы обращения.