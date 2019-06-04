Вторник, 4 июня 2019

Центр “Досье” и “МБХ медиа” публикуют любопытнейший документ: фрагменты сценария документального фильма, посвященного “героической миссии” ЧВК “Вагнер” в Центральноафриканской республике. Одна из главных сюжетных линий в этой картине – убийство в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Сценарий предполагает постановочные сцены, в ходе которых заранее подготовленные “свидетели” рассказывают на камеру, какие ошибки якобы совершили репортеры и как им следовало действовать, чтобы остаться в живых. Фильм предназначается для “внутренней российской аудитории”.

Образ одного из командиров ЧВК нарисован яркими красками. Он явно переживает за “ребят”, которых “подставили”, а ведь они могли бы “прямо в аэропорту спросить – где здесь русские, и их бы любой таксист отвез бы к нам за 10 баксов”. А вот и таксист в кадре, он практически то же самое говорит: мол, довезу за 20, потом соглашается и за пять долларов. Цифры не вполне совпадают, но ведь так куда правдоподобнее, правда же? Теперь слово предоставляется местному бандиту. Он слегка растерян, но твердо заявляет, что его люди ни при чем, “это кто-то из пришлых банд” убил Орхана, Кирилла, Александра. Однако обстановка в регионе сложная, и если бы не русские, то было бы совсем худо. В финале выходим на катарсис: хор африканцев, включая “детей в футболках с Путиным, говорит (в т.ч. на ломаном русском): спасибо России, спасибо русским, спасибо Путину”.

Чем особенно хороши постановочные сцены? Они тем особенно хороши, что их можно вообразить задолго до съемок, лишь ознакомившись со сценарием. Петрович, ну чего ты бубнишь, загляни в бумажку, там что сказано – “эмоционально”! Растревожься, Петрович. Таксер, соглашайся за 5, дадим 40. А бандит у нас только такой, более пригожего не нашлось? Похож на Евгения Викторовича, да. Толмач, скажи этим детям, б…, чтобы веселей кричали про Путина. Еще веселей! Еще!! Так, снято, расходимся, всем спасибо.

Впрочем, главная ценность опубликованного сценария не в том, что мы можем как бы поприсутствовать на репетициях. Ибо основный сюжет этого фантастического зрелища сводится к тому, что подозреваемые в убийстве российских журналистов заказывают и снимают кино, цель которого – отмазать себя и переложить вину на неких “пришлых” и на самих убитых. Дабы “заткнуть часть ртов”, как выражаются создатели документалки. При том что давно уже известно и о безуспешных попытках репортеров попасть на базу российских наемников, и о тайно сопровождавшем их жандарме Котофио, тесно связанном с пригожинскими, и о многом другом. Улик предостаточно, чтобы как минимум подробно допросить заподозренных в убийстве. Но их никто не ищет и не допрашивает. Поэтому они сегодня могут безнаказанно снимать про себя патриотическое кино с мощным геополитическим подтекстом.

Но все же, судя по утекшим в прессу фрагментам сценария, картина получится до того тупой и бездарной, что станет дополнительной уликой против Пригожина и его людей, белых и черных. То есть для “внутренней аудитории”, конечно, и не такое сгодится, однако фильм посмотрят не только они. Так что лучше бы креативным защитникам ЧВК, выплатив бабло сценаристам, никакого кина не снимать и в принципе пореже напоминать о себе. Как говорится, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. И фильм тоже приобщат к делу, когда придет время судить убийц.