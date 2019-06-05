Среда, 5 июня 2019

В аннексированном Севастополе во вторник вечером ФСБ и Росгвардия провели обыски у свидетелей Иеговы. Как сообщает сайт “Свидетели Иеговы в России”, обыски прошли по 9 адресам; как минимум в одном случае силовики выломали дверь в отсутствие хозяев. 52-летний Виктор Сташевский задержан по уголовному делу об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2).

Сайт иеговистов пишет, что на следующий день Сташевского отпустили под подписку о невыезде. Между тем “Крыминформ” передает со ссылкой на пресс-службу ФСБ, что вопрос о мере пресечения еще не решен. ФСБ не приводит имени задержанного, называя его “лидером экстремистской организации”. Как утверждает ФСБ, при обыске у него изъяли “более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры свидетелей Иеговы, лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, бланки об отказе от переливания крови, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации”.

Санкции на обыски выдал судья подконтрольного России Ленинского райсуда Севастополя Анатолий Василенко. На следующий день верующих допрашивал следователь ФСБ Чумакин.

Сташевский был членом севастопольской организации свидетелей Иеговы, зарегистрированной в мае 2015 года. Представитель украинского Центра свиделей Иеговы Иван Ригер сообщил “Крым. Реалиям”, что Сташевский “был в руководящем составе зарегистрированного юридического лица”. Он подтвердил, что сейчас верующий отпущен под подписку о невыезде. Всего на аннексированном полуострове регистрацию по российским законам прошли 22 общины иеговистов. Два года спустя все они были ликвидированы в связи с решением Верховного суда России о признании свидетелей Иеговы “экстремистской” организацией.

Это третье уголовное дело против иеговистов в аннексированном Крыму: первое было возбуждено в ноябре прошлого года после масштабных облав в Джанкое, второе – в Ялте в марте нынешнего года. Они квалифицированы по той же статье, все три дела ведет ФСБ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

В 38 российских регионах и аннексированном Крыму уголовному преследованию подверглись уже более 200 свидетелей Иеговы, половина из них отправлена под арест.