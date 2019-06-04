Вторник, 4 июня 2019

Владимир Путин неожиданно отправил в отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Этот регион входит в пятерку самых сложных для Кремля. Еще недавно считалось, что Морозов бодро идет на выборы, причем в качестве самовыдвиженца, а не от “Единой России”.

Еще более скоротечной была губернаторская карьера другого путинского охранника – Евгения Зиничева, который проработал в Калининградской области меньше трех месяцев. Экс-охранники Алексей Дюмин в Тульской области и Дмитрий Миронов в Ярославской пока держатся.

Поход Сергея Морозова во власть был стремительным. На финале чемпионата мира по футболу, 15 июля 2018 года, он держал зонтик над Владимиром Путиным.

По наблюдению блогеров, в охране Путина именно Морозову доверялось ношение зонта.

На этом фото Сергей Морозов с зонтом бежит за Путиным во время его знаменитой одинокой прогулки по Петербургу.

26 сентября Путин неожиданно назначил своего зонтоносца и.о. астраханского губернатора.

Сегодня Морозова сменил на этом посту бывший полковник ФСБ Игорь Бабушкин. Внешне он не очень сильно отличается от своего предшественника.

Но, видимо, Путин надеется, что этот уж точно справится.

Охранников у Путина много – на все регионы губернаторов хватит.