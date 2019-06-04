Вторник, 4 июня 2019

В подмосковном Королеве ФСБ задержала начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИ машиностроения Романа Ковалева, который проходил свидетелем по “шпионскому” делу своего учителя и коллеги Виктора Кудрявцева. О задержании Ковалева сообщил “Медиазоне” сын Кудрявцева Ярослав. Он в свою очередь узнал о задержании от родственников Ковалева. В квартире и на даче ученого прошли обыски. Официального сообщения пока нет.

Ковалев – замзаведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института, автор нескольких совместных с Кудрявцевым научных трудов. В ЦНИИмаш он был начальником Кудрявцева. “Он участвовал в том же проекте, по европейской программе”, – уточнил Ярослав Кудрявцев. Осенью прошлого года следователи предлагали арестованному физику дать показания против Ковалева в обмен на смягчение меры пресечения. “Признаешься, даешь показания против этого Романа Ковалева, и тогда мы тебя отпускаем под домашний арест”, – описывает предложение сотрудников ФСБ сын политзека. Как рассказывал тогда адвокат Иван Павлов, Кудрявцев категорически отверг предложенную сделку.

Кудрявцев был задержан 20 июля прошлого года и отправлен в СИЗО “Лефортово”. По статье 275 УК (государственная измена) физику грозит от 12 до 20 лет колонии. Ему вменяется переписка по электронной почте с Институтом гидродинамики им. фон Кармана – частным бельгийским НИИ. Как утверждается, информация, якобы переданная ученым, касалась “технологий, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов”. При этом между ЦНИИмашем и Институтом им. фон Кармана действовало соглашение, утвержденное на уровне правительства России, а сам Кудрявцев последние 20 лет не знакомился ни с какими секретными сведениями.

“Коммерсант” со ссылкой на неназванные источники передавал, будто Кудрявцеву вменена передача спецслужбам ряда стран НАТО, в том числе США, секретных технических сведений о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах “Кинжал” и “Авангард”.

В середине мая Кудрявцева перевели из СИЗО в 20-ю горбольницу. Европейский суд по правам человека требовал перевести политзека в гражданскую больницу до 6 мая. Защита полагает, что власти не выполнили требование ЕСПЧ, поскольку “20-я горбольница – учреждение не простое, врачи там имеют определенную зависимость от пенитенциарной системы”, отмечал адвокат Павлов.

19 апреля Страсбургский суд применил 39-е правило регламента об экстренных обеспечительных мерах до рассмотрения жалобы по существу. Это первый случай применения 39-го правила в отношении россиянина, обвиняемого в госизмене.

В 2010 году Кудрявцев перенес инфаркт. В последние годы у него прогрессируют сахарный диабет и другие болезни. Правозащитники отмечали, что за время содержания в изоляторе здоровье Кудрявцева серьезно ухудшилось.

4 июня Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста Кудрявцева.