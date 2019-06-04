Вторник, 4 июня 2019

Лефортовский райсуд Москвы арестовал до 5 августа начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения Романа Ковалева, обвиняемого в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

Ковалев, обвиняемый по статье 275 УК (госизмена; от 12 до 20 лет колонии), – коллега и ученик Виктора Кудрявцева, обвиняемого по той же статье. Ранее Ковалев проходил свидетелем по его делу.

Ковалева задержали в среду в подмосковном Королеве, в его квартире и на даче прошли обыски.

Ковалев – замзаведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института, автор нескольких совместных с Кудрявцевым научных трудов. В ЦНИИмаше он был начальником Кудрявцева.

Осенью прошлого года следователи предлагали арестованному физику дать показания против Ковалева в обмен на смягчение меры пресечения. “Признаешься, даешь показания против этого Романа Ковалева, и тогда мы тебя отпускаем под домашний арест”, – описывает предложение сотрудников ФСБ сын политзека Ярослав Кудрявцев в интервью “Медиазоне”. Как рассказывал тогда адвокат Иван Павлов, Кудрявцев категорически отверг предложенную сделку.

Кудрявцев был задержан 20 июля прошлого года и отправлен в СИЗО “Лефортово”. Ему вменяется переписка по электронной почте с Институтом гидродинамики им. фон Кармана – частным бельгийским НИИ. Как утверждается, информация, якобы переданная ученым, касалась “технологий, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов”. При этом между ЦНИИмашем и Институтом им. фон Кармана действовало соглашение, утвержденное на уровне правительства России, а сам Кудрявцев последние 20 лет не знакомился ни с какими секретными сведениями.

В июле, вскоре после ареста Ковалева, ТАСС сообщал, что в деле есть некий второй фигурант, который также заключен в СИЗО. Утверждалось, что задержали его раньше, чем Кудрявцева. О ком шла речь, неизвестно.

“Коммерсант” со ссылкой на неназванные источники передавал, будто Кудрявцеву вменена передача спецслужбам ряда стран НАТО, в том числе США, секретных технических сведений о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах “Кинжал” и “Авангард”.

В середине мая Кудрявцева перевели из СИЗО в 20-ю горбольницу. Европейский суд по правам человека требовал перевести политзека в гражданскую больницу до 6 мая. Защита полагает, что власти не выполнили требование ЕСПЧ, поскольку “20-я горбольница – учреждение не простое, врачи там имеют определенную зависимость от пенитенциарной системы”, отмечал адвокат Павлов. 17 мая Ярослав Кудрявцев сообщил, что его отца выписали из 20-й горбольницы; учреждение при этом выдало заключение, согласно которому политзек может находиться в “Лефортове”. При этом обследование в больнице показало ухудшение его состояния. В тот же день политзеку продлили арест на 2 месяца и вернули его в СИЗО – в больнице он пробыл всего пять дней.

19 апреля Страсбургский суд применил 39-е правило регламента об экстренных обеспечительных мерах до рассмотрения жалобы по существу. Это был первый случай применения 39-го правила в отношении россиянина, обвиняемого в госизмене.

В 2010 году Кудрявцев перенес инфаркт. В последние годы у него прогрессируют сахарный диабет и другие болезни. Правозащитники отмечали, что за время содержания в изоляторе здоровье Кудрявцева серьезно ухудшилось.

4 июня Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста Кудрявцева.