Вторник, 4 июня 2019

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели трехчасовые переговоры в Москве, сообщает ТАСС. Как отметил Путин по итогам переговоров, в совместном заявлении сторон “подчеркивается принципиальная позиция России и Китая по неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения”.

В совместном заявлении российский и китайский лидеры также выступили за консультации по восстановлению жизнеспособности договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. В заявлении отмечается, что решение США выйти из договора “способно подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности и недоверия, резко снизить предсказуемость в ракетно-ядерной сфере, а также привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах мира”.

Москва и Пекин призвали все страны – участницы договора о нераспространении ядерного оружия вернуть все такое оружие, размещенное вне их границ, на национальные территории.

По словам Путина, Москва и Пекин договорились наращивать взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, Группы двадцати, АТЭС и в других многосторонних форматах. “Будем продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС с китайской инициативой экономического пояса Шелкового пути с целью формирования в перспективе большого евразийского партнерства”, – добавил Путин.

Российский президент рассказал, что Москва и Пекин намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. По словам Путина, заключено межправительственное соглашение, направленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле в условиях нестабильности мировых валют.

По словам Путина, альтернативы “мирному политико-дипломатическому разрешению” проблемы Корейского полуострова, в том числе ядерной, “нет и быть не может”.

“Россия и Китай работают в пользу мирного урегулирования кризиса в Сирии, выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле, сохраняют приверженность полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе”, – подчеркнул Путин.

Россия и Китай призвали Иран выполнять обязательства по ядерной сделке и назвали неприемлемыми санкции Вашингтона против Тегерана.

Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что российско-китайские отношения “достигли беспрецедентно высокого уровня” за последние 70 лет, а Россия – самое посещаемое им государство. Он сообщил, что переговоры с Путиным были “плодотворными” и прошли в “очень откровенной и дружественной атмосфере”.