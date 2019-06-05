Среда, 5 июня 2019

В Москве умер публицист, эксперт движения “За права человека” Евгений Ихлов. Об этом сообщают его товарищи в соцсетях. Ихлову было 60 лет. Он скончался в среду вечером за компьютером от сердечного приступа.

Евгений Ихлов был активным участником перестроечного демократического движения, а затем – постсоветских политических и гражданских объединений.

Блестящий знаток истории и политической философии, он выступал как независимый мыслитель и публицист – как правило, в острополемическом ключе. Ихлов публиковался в “Гранях”, на сайте Каспаров.Ру и в других изданиях.

С 1990 года Ихлов был активистом Союза конституционных демократов, затем состоял в Российской Христианско-демократической партии. С 1990 года был членом движения “Демократическая Россия”.

В августе 1991-го Ихлов защищал Белый дом в составе соединенного отряда кадетов, анархистов и Демсоюза. Был активным участником движения движения против войны в Чечне.

“Удивительно насыщенная жизнь! – пишет о нем руководитель правозащитного центра “Мемориал” Александр Черкасов. – Участие в независимом общественном движении начала 80-х – к счастью, без “посадки”. В перестроечной жизни конца 80-х, в первых легальных объединениях. А далее – три десятилетия, которые невозможно представить без Жени, без его текстов. И подписанных, как правило, полемических. А чаще без его имени – но становившихся основой для заявлений со многими подписями. Он пережил и преодолел тяжелую болезнь, вернулся к работе и умер на рабочем месте, за компьютером. Женя был настоящим “солдатом свободы”. Непонятно, как теперь без него”.