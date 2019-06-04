Вторник, 4 июня 2019

Российский истребитель Су-35 4 июня трижды за 175 минут перехватил американский разведывательный самолет P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщается на сайте Шестого флота США. Второй перехват американские военные сочли небезопасным.

В ходе второго перехвата Су-35 пролетел на большой скорости прямо перед американским самолетом. Экипаж P-8A ощутил волну турбулентности. Это поставило под угрозу жизни пилотов, заявляет американское командование. Второй перехват длился около 28 минут.

Американские военные настаивают, что самолет-разведчик P-8A действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал российский истребитель. Маневр Су-35 был “безответственным”, заявляют они.

В заявлении Шестого флота подчеркивается, что США ожидают от России поведения в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, в том числе советско-американским соглашением 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. “Небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновений в воздухе”, – говорится в заявлении.

В Минобороны России отрицают, что российский самолет перехватывал американский. “Все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало”, – заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, 4 июня около 12:30 мск российские средства контроля воздушного пространства над авиабазой Хмеймим в Сирии обнаружили цель, приближающуюся к российскому пункту базирования военно-морского флота Тартус. Для ее распознавания в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных сил противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим. “Сблизившись на безопасную дистанцию, экипаж российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А “Посейдон”. После того, как американский самолет изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу”, – отметили в Минобороны.

В 15:41, заявляют в ведомстве, российские средства контроля воздушного пространства снова зафиксировали приближение P-8A к пункту базирования ВМФ Тартус. “В воздух был поднят дежурный экипаж российского Су-35, который приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет, пока Р-8А не изменил направление полета и вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства”, – подчеркнули в Минобороны.

В последние годы на Черном море, Балтике, в Сирии и других местах неоднократно происходили опасные сближения самолетов России и НАТО.