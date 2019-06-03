Понедельник, 3 июня 2019

Сенат США единогласно принял закон, позволяющий запрещать въезд в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы. Об этом сообщает The Hill.

Закон “Защита выборов от угроз путем установления красных линий” (DETER Act) внесли два сенатора – республиканец Линдси Грэм и демократ Дик Дурбин.

Согласно закону, американскую визу не смогут получить те, кто участвовал в попытках вмешательства в американские выборы.

“Как мы видели во время выборов 2016 года, путинская Россия пытается ударить в самое сердце демократических ценностей и свобод, которыми так дорожат все американцы. Запрещая иностранцам, которые вмешиваются в наши выборы, приезжать в США, DETER Act показывает враждебным нациям по всему миру, что США не потерпят иностранного вмешательства в наши выборы”, – заявил Грэм.

Теперь DETER Act должна рассмотреть Палата представителей, после чего закон направят на подпись к президенту.