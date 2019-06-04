Вторник, 4 июня 2019

СКР возбудил первое уголовное дело в связи с протестами против строительства храма в Екатеринбурге: 31-летнего Станислава Мельниченко обвинили в оскорблении сотрудника МВД, сообщается в телеграм-канале “Апология протеста”.

Активисту вменяется статья 319 УК (оскорбление представителя власти). Ему грозит до 40 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года исправительных. С Мельниченко взята подписка о невыезде. Дело возбуждено 28 мая, им занимается старший следователь отдела СКР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга лейтенант юстиции И.А. Булгаков.

Согласно фабуле дела, Мельниченко 14 мая около 23 часов, находясь в сквере у Театра драмы, “публично в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты” в адрес старшего специалиста отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу майора внутренней службы Евгения Крюкова.

Как сообщает Ura.Ru со ссылкой на источники в полиции Екатеринбурга, Мельниченко якобы матерился на сотрудника пресс-группы УМВД и показывал ему некие жесты с сексуальным подтекстом. “В сквере в тот день было много выпивших, но этот прямо выделялся: приставал ко всем, пил пиво и залез на дерево, – приводит агентство комментарий “очевидца событий”. – Снимали его прямо с дерева”.

На допросе активиста представлял адвокат “Апологии протеста” Алексей Бушмаков.

Ранее Мельниченко за участие в протестах в сквере у театра Драмы был оштрафован на 12 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции).