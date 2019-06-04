Вторник, 4 июня 2019

Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу на домашний арест сопредседателя движения “Голос” Романа Удота по делу об угрозах сотруднице НТВ. Как сообщает из зала суда правозащитница Александра Крыленкова, судья Дмитрий Игнатьев провел в совещательной комнате около трех минут и “зачитал готовое решение – оставить без изменений” постановление городского суда Химок от 22 мая.

В суде Удот вновь назвал свое преследование политическим и объяснил его местью за разоблачение фальсификаций на выборах. Адвокат Максим Пашков отмечал, что Удот ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет пожилых родителей и ребенка, которых обеспечивает. Активисту запрещено покидать квартиру, продукты и предметы первой необходимости ему привозит адвокат. Удот не может продолжать работу – ему запрещено получать и отправлять корреспонденцию, а также пользоваться электронными сборниками законодательства.

Прокурор в свою очередь ссылалась на то, что Удот был объявлен в международный розыск, а затем “задержан по времени обнаружения”.

Удот подозревается по части 1 статьи 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; до 2 лет лишения свободы). Потерпевшей по делу проходит сотрудница НТВ Александра Мирошниченко, которая в марте прошлого года вступила с Удотом в конфликт в аэоропорту Шереметьево. Удот отобрал у нее мобильный телефон, его задержали. Удот написал на телевизионщицу заявление по статьям 137 (нарушение прикосновенности частной жизни) и 138 УК (нарушение тайны переписки). Та написала встречное заявление.

Удота задержали 20 мая, после того как он пришел на допрос по делу в линейное управление МВД по аэропорту Шереметьево.

Удот уехал за границу до возбуждения уголовного дела против него. 15 мая он вернулся в Россию и сам явился в полицию, попросив возобновить следственные действия. Соответствующее заявление он опубликовал в Фейсбуке.

Конфликту в Шереметьево предшествовала многомесячная травля Удота и его семьи сотрудниками НТВ и показ пропагандистского фильма с “компроматом” на движение “Голос”.

Удот – активист движения наблюдателей на выборах. В 2008 году он, в частности, задокументировал вброс на московском избирательном участке, где включилась воздушная тревога. Удот – известный специалист по электоральной статистике, соавтор методических материалов БДИПЧ ОБСЕ по выявлению фальсификаций статистическими методами.