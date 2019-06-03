Понедельник, 3 июня 2019

“Закон Яровой” можно исполнить “без нарушения приватности данных пользователей”, заявили в компании “Яндекс”, комментируя свой отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. “В законе говорится о предоставлении информации, “необходимой для декодирования сообщений”, из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика”, – говорится в заявлении пресс-службы “Яндекса”, поступившем в “Медузу”.

“Цель закона – соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели”, – подчеркивают в “Яндексе”. При этом компания считает важным “соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей”, а также призывает “учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка”.

Ранее источник РБК в “Яндексе” отметил, что “иностранные компании, например Google, ФСБ не принуждает к такому сотрудничеству, поэтому “Яндекс” тут видит угрозу своему конкурентному положению”.

По данным РБК, ФСБ несколько месяцев назад направила “Яндексу” требование передать ключи для дешифровки данных пользователей сервисов “Яндекс. Почта” и “Яндекс. Диск”. По закону на выполнение этого требования отводится 10 дней. Сервисы “Яндекс.Почта” и “Яндекс.Диск” внесены в реестр организаторов распространения информации, что по “закону Яровой” дает ФСБ возможность требовать ключи шифрования.

По сведениям РБК, ФСБ требует от компании сеансовые ключи, которые позволят дешифровать весь трафик в рамках пользовательской сессии.

За отказ предоставить ключи шифрования “Яндексу” грозит штраф на сумму 1 миллион рублей, после чего Роскомнадзор может вынести предписание об устранении нарушения. Затем РКН может через суд заблокировать сервисы “Яндекса”, ключи шифрования от которых не получила ФСБ, как это произошло в прошлом году с мессенджером Telegram.

В понедельник стало известно, что Роскомнадзор по представлению ФСБ внес в реестр организаторов распространения информации приложение для знакомств Tinder. Представители сервиса заявили, что регистрация в реестре “никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам”.