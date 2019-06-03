Понедельник, 3 июня 2019

Российский суд арестовал на два месяца 25-летнего Вадима Сосну, задержанного в связи с акциями группы “Суверенный Крым”. Об этом сообщают “Крым. Реалии” со ссылкой на адвоката Сосны Мансура Гильманова. “Крым. Реалии” называют Сосну автором телеграм-канала “Суверенный Крым”.

Какой именно суд вынес решение об аресте, юрист не уточнил. Поскольку 31 мая Сосне продлил срок содержания под стражей городской суд Подольска, можно предположить, что арестовал его тот же суд.

“К сожалению, я пока не могу дать развернутых комментариев. Результат заседания – избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Я хочу с ним увидеться после суда, но его до сих пор не привезли в изолятор временного содержания”, – сказал Гильманов.

Какую статью или статьи УК вменяют Сосне, по-прежнему неизвестно.

Сосну, жителя подмосковного Подольска, задержали в его городе 29 мая, известно об этом стало только 31-го числа.

Как сообщал Гильманов, Сосна был задержан после обыска, который проводился сотрудниками ФСБ на основании постановления подконтрольного России суда Симферополя. Задержанного допросили в отсутствие адвоката. В рамках какого уголовного дела проводились следственные действия, не сообщалось. По словам Гильманова, его подзащитный заявил, что не считает себя ни в чем виновным.

Сосна заявил адвокату, что при обыске оперативники подбросили ему трафареты “ФСБ”, наркотики, гранаты, дымовые шашки и боевые патроны. Все эти предметы Сосна увидел во время обыска в выдвижном ящике кровати, рассказал Гильманов. “Мой подзащитный начал возмущаться, его бросили на пол и наступили ногой на шею”, – добавил адвокат.

21 мая группа “Суверенный Крым” взяла на себя ответственность за акцию на улице Александра Невского в Симферополе, где на мурале с изображением Владимира Путина появилась надпись “ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, сука”. В тот день в Крыму проходило выездное заседание Совета безопасности России. Дом с граффити был оцеплен силовиками, надпись быстро стерли.

К тому моменту у телеграм-канала “Суверенный Крым”, созданного в конце апреля, было около 150 подписчиков, сейчас их более тысячи. Уже после задержания Сосны в телеграм-канале появилась как минимум одна новая запись.

Анонимные участники группы “Суверенный Крым” в интервью “Радио Свобода” назвали себя “телеграм-партией независимости Крыма”. Они заявили, что приветствовали аннексию, однако затем разочаровались в российской власти и теперь выступают за “суверенитет Крымского полуострова”. Россия, по их словам, “использует Крым в качестве военной базы, подвергая крымчан угрозе и санкциям”. “Блокировка интернета, санкции, федеральная коррупция и прочее – мы на это не подписывались”, – подчеркнули анонимные собеседники “РС”. Они сообщили, что у всех участников группы двойное гражданство – российское и украинское.

Участники “Суверенного Крыма” заявили, что намерены “раскручивать маховик акционизма в Крыму”, а также “создать ряд общественно-политических сервисов для защиты прав, свобод и желаний крымчан и продвижения собственных законопроектов”. В частности, они якобы планировали организовать правовую помощь крымчанам, в том числе задержанным по делам о наркотиках, и создать интернет-платформу для координации протестных акций.

Некоторые крымские активисты предположили, что акция “Суверенного Крыма” – провокация российских спецслужб. Такое же мнение высказал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.